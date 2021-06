Lauree abilitanti anche per Architetti e Ingegneri, approvato il disegno di legge

Il 24 giugno scorso è stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Cultura della Camera dei Deputati il testo del disegno di legge “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (A.C. 2751, cosiddetto ddl Manfredi).

Ne avevamo parlato di recente, nell’aprile scorso, in occasione dell’inizio dell’esame del ddl, ma per quanto riguardava le professioni tecniche il testo a cui facevamo riferimento comprendeva solo geometri, agrotecnici, periti agrari e industriali, e i pianificatori, paesaggisti e conservatori. Ora invece l’approvazione di alcuni emendamenti ha radicalmente cambiato il testo del ddl, aprendo a tutti i titoli universitari per cui non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post laurea. Rientrano quindi tra i papabili gli architetti e gli ingegneri. Ma vediamo nel dettaglio.

Ddl Lauree abilitanti, cosa prevede

L’articolo 4, Ulteriori titoli universitari abilitanti, è quello che in questa sede ci interessa di più e che è stato interamente modificato (il testo definitivo del ddl sarà disponibile a breve, trovi il precedente qui). Il comma 1, che prima citava solo le professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, in seguito agli emendamenti è diventato molto più generico.

Nel nuovo testo si legge infatti “Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.”

Rimangono quindi escluse, ad esempio, le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono tutte un tirocinio obbligatorio successivo al conseguimento della laurea. La lista però di quelle che saranno interessate dalla riforma però si amplia considerevolmente, ammettendo quindi anche le professioni tecniche che non devono obbligatoriamente effettuare un tirocinio, come ad esempio architetti e ingegneri.

Nuove lauree abilitanti, tempistiche

Ora si attende l’ok definitivo del Senato entro l’autunno, con la conversione in legge e la sua entrata in vigore a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione dei decreti rettorali (come da art. 6), quindi il cambiamento potrebbe essere attuato già per settembre 2022. Chiaramente sarà centrale il ruolo del MiUR e degli ordini professionali.

Per il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC, l’approvazione di questa legge rappresenterà “non solo l’occasione per intervenire sul funzionamento del sistema universitario e sull’avvio all’esercizio della professione, ma anche un progetto di investimento sulla formazione e la professione degli Architetti”. Le premesse sembrano quindi esserci tutte. Attendiamo la conversione in legge.

Per chi invece sta preparando l’Esame di Stato…

