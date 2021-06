Impianto fotovoltaico, ecco un valido supporto per la progettazione e l’installazione

Come ben sappiamo, una cella fotovoltaica è un dispositivo in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica, grazie alla presenza del silicio. L’installazione del sistema solare fotovoltaico permette anche di accedere a importanti incentivi, come il Superbonus 110%. All’interno del sito del Governo, vengono chiariti alcuni dubbi riguardo: il potenziamento di un impianto già incentivato col Conto Energia; dove devono essere ubicati i pannelli, quali sono gli edifici interessati per ottenere la detrazione delle spese sostenute per l’istallazione e quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico.

Ma quali supporti esistono per i professionisti interessati a realizzare un sistema di impianto fotovoltaico? Quali realtà possono sostenere i progettisti e gli utenti anche per la gestione degli incentivi? Scopri di più.

Esistono dei supporti per i progettisti e gli utenti che vogliono installare un impianto fotovoltaico?

I sistemi di impianti fotovoltaici proposti da ECOTEK sono realizzati con ottimi materiali e con tecnologie innovative. Grazie all’esperienza nel settore energetico, l’azienda può garantire un servizio completo per qualsiasi installatore, fornendo un continuo supporto sempre rapido ed efficiente. Dal 2006 l’azienda propone differenti soluzioni rivolte al risparmio energetico, sia in ambito industriale che civile, grazie ai diversi sistemi d’impianti fotovoltaici.

Inoltre, viene fornito un supporto ai professionisti per la progettazione e l’installazione dell’impianto, grazie alla presenza di uno studio di progettazione interno e uno staff qualificato che possono consigliare attivamente le diverse soluzioni per ogni singola realizzazione. Chi lavora nel settore energetico, come gli installatori e i professionisti possono affidarsi a questa realtà attenta alle nuove tecnologie, alle esigenze più evolute e all’ ecosostenibilità.

Per garantire la miglior assistenza possibile a qualsiasi professionista, l’azienda è in grado di affiancare gli installatori nelle diagnosi energetiche, nell’installazione e nella gestione di sistemi di misura di energia elettrica, la sottoscrizione di contratti per l’efficientamento energetico con garanzia di risultato, la gestione di incentivi richiedibili per interventi di miglioramento energetico, la consulenza per la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura di energia elettrica, gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con integrazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, l’azienda ha ottenuto certificazioni che permettono di assicurare la qualità dei propri servizi, grazie alla gestione e alla cura del prodotto finale.

I sistemi d’impianto fotovoltaico: come funzionano?

L’impianto solare fotovoltaico è un sistema che sfrutta i raggi solari per generare corrente elettrica continua, tramite l’effetto fotovoltaico. I pannelli trasformano l’energia solare in elettricità con basse emissioni di CO 2 nell’ambiente e senza produrre sostanze di scarto. È un sistema che produce energia sufficiente per rendere un edificio autonomo.

Un impianto fotovoltaico è formato da pannelli costituiti da celle fotovoltaiche, realizzate in silicio amorfo, mono o policristallino, con dei contatti chimici per la loro connessione sulla superficie. Alla vista le celle appaiono come piccole piastrelle nere o blu scure con una lunghezza fino a 10 cm circa. Sopra viene stesa una sottile lastra di vetro per preservare il materiale semiconduttore. Attraverso il collegamento in serie, le celle vengono attraversate dalla radiazione solare generando corrente continua tra il lato superiore e quello inferiore a una tensione di circa 0,5 Volt. Per il suo normale utilizzo, la corrente elettrica generata dal pannello deve essere trasformata in corrente alternata, processo che viene effettuato dall’inverter. La corrente viene poi immessa nei cavi elettrici e nella rete di distribuzione che ne consente l’utilizzo. l collegamento delle celle forma un modulo fotovoltaico, più moduli formano l’impianto.

Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, rivolgersi ad aziende come ECOTEK può essere una soluzione ottimale.

Quali apporti possono essere garantiti nell’installazione di questo impianto?

L’azienda propone sistemi di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica. Inoltre, come già detto, fornisce impianti fotovoltaici, assistendo tecnici ed elettrici in qualsiasi fase della realizzazione:

Sopralluogo e studio di fattibilità;

Fornitura dei materiali per la costruzione dell’impianto;

Progettazione elettrica e pratiche necessarie con il gestore della rete e per la richiesta dell’incentivo “Scambio sul posto”;

Test di funzionamento per la verifica dell’efficienza di stringa e riconoscimento di eventuali guasti attraverso l’utilizzo di strumentazione professionale e idonea;

Consulenza post vendita con contratto di manutenzione ordinaria seguito da pratiche ed incombenze con l’Agenzia delle dogate, GSE e il gestore di rete, nonché la verifica dell’erogazione corretta degli incentivi.

Insomma, progettazione, fornitura, documentazione, collaudo e in tutti gli altri aspetti tecnico-operativi vengono messi a disposizione, in aiuto dei professionisti per qualunque tipo di progetto.

