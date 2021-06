Cartografia catastale, fruizione più semplice e geolocalizzazione

Con l’obiettivo di condividere in misura sempre maggiore e sempre più veloce i dati con cittadini, istituzioni, professionisti e imprese, l’Agenzia delle Entrate ha reso la fruizione della cartografia catastale ancora più semplice. Questo nell’ambito di un percorso di innovazione e modernizzazione – richiesto anche dal PNRR, secondo cui “Entro il 2025 (…) le pubbliche amministrazioni dovranno fornire servizi pubblici digitali interoperabili, personalizzati e di facile utilizzo” – mirato a semplificare l’attività di cittadini e professionisti e ridurre le esigenze di assistenza e controllo da parte dell’Agenzia.

Sono centinaia gli utenti che quotidianamente necessitano delle informazioni catastali nei più diversi contesti (dal trasferimento di diritti sugli immobili alla loro gestione e valorizzazione, dal governo del territorio alla fiscalità locale, dalla gestione delle emergenze alla tutela dei beni culturali) e per mezzo delle informazioni cartografiche sono potenzialmente veicolabili, in maniera semplice ed efficiente, molti dati sulle caratteristiche tecniche, economiche e fiscali degli immobili. Man mano che si manifestano nuove esigenze continueranno quindi a essere sviluppati innovativi strumenti di fruizione di questi servizi.

Geolocalizzazione sulla mappa del Catasto

Per consentire a qualsiasi utente la possibilità di ricercare e visualizzare in modo semplice le particelle presenti sulla mappa catastale, l’Agenzia delle Entrate da tempo ha reso disponibile un servizio denominato Geoportale cartografico catastale. Ora nel portale è presente una nuova funzione, che utilizza il posizionamento satellitare tipicamente disponibile nei dispositivi mobili e consente di consultare la mappa catastale in corrispondenza della propria posizione geografica.

In questo modo è possibile identificare la particella su cui ci si trova e accedere in modo immediato a tutte le informazioni presenti negli archivi catastali a essa connesse oppure, ad esempio, verificare se ciò che è presente in mappa sia aderente alla realtà territoriale.

Servizio Web Map Service (WMS)

La consultazione della cartografia catastale è possibile anche attraverso il servizio standard WMS (Web Map Service), che può essere integrato all’interno di software Gis, applicazioni per dispositivi mobili o piattaforme sviluppate dagli utenti, permettendo di esplorare dinamicamente la cartografia catastale in combinazione con altri dati territoriali.

Per facilitare le operazioni informatiche ora il servizio WMS dell’Agenzia è stato anche documentato all’interno del Catalogo delle Api (Application programming interface).

