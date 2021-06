Concorso per 91 Ingegneri professionisti presso l’Aviazione Civile

L’Ente nazionale per l’Aviazione Civile ENAC ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 91 posti di Ingegnere professionista (posizione economica 1 – di cui al CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali). Nello specifico si ricercano ingegneri aerospaziali, ingegneri civili e ingegneri elettronici che saranno assunti a tempo pieno e indeterminato.

I 91 posti disponibili sono distribuiti tra Direzione Generale e Direzioni territoriali e così suddivisi (le Direzioni presso cui assegnare i candidati, con indicazione dei posti disponibili per ciascuna sede di servizio in ragione delle esigenze organizzative dell’Ente, verranno individuate in sede di approvazione della graduatoria):

Direzione Generale 22 Ingegneri aerospaziali 17 Ingegneri civili 8 Ingegneri elettronici

Direzioni territoriali 26 Ingegneri aerospaziali 14 Ingegneri civili 4 Ingegneri elettronici



La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, entro la mezzanotte del 7 luglio 2021. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Ma vediamo nel dettaglio tutti i requisiti e le modalità di selezione (eventuale preselettiva, prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale).

Concorso 91 Ingegneri Aviazione Civile, requisiti

Al concorso per 91 Ingegneri presso l’Aviazione civile possono partecipare gli ingegneri iscritti all’albo in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria aeronautica/aerospaziale, ingegneria civile, ingegneria elettronica, nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento; cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego; per gli ingegneri aerospaziali ed elettronici, cui compete l’obbligo del volo per lo svolgimento dell’attività istituzionale, tale idoneità dovrà essere comprovata da certificato di idoneità medica di 2^ classe rilasciato da un Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare o da un Esaminatore Aeromedico di uno dei SASN del Ministero della Salute o da un Esaminatore Aeromedico certificato dall’Autorità dell’Aviazione Civile di uno dei Paesi appartenenti all’EASA.

Concorso 91 Ingegneri ENAC, selezione

Prova preselettiva

La prova preselettiva verrà svolta, con modalità informatiche ed eventualmente presso sedi decentrate, qualora le domande di partecipazione risultino superiori a dieci volte il numero dei posti messi a concorso.

L’eventuale preselettiva consisterà in un test composto da 80 quesiti a risposta multipla da risolvere in 80 minuti. Le domande saranno dirette a verificare le capacità logico-deduttive dei candidati, nonché la conoscenza delle materie a contenuto tecnico-ingegneristico inerenti le diverse tipologie di specializzazione ingegneristica.

Prova scritta

La fase selettiva scritta – che potrà svolgersi anche presso sedi decentrate ed eventualmente mediante il supporto di strumentazione informatica – si articolerà in una prova scritta a contenuto teorico-pratico della durata di 240 minuti.

La prova scritta sarà volta a valutare l’attitudine al ragionamento dei candidati, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate e verterà su quattro distinti quesiti riferiti a una o più delle seguenti materie ed argomenti (prevedendo anche l’impiego della lingua inglese per la formulazione di un quesito e per la relativa risposta da parte dei candidati):

Ingegneri aerospaziali

Criteri di progettazione strutture e impianti di aeromobili

Uso di materiali e tecnologie nelle costruzioni aeronautiche

Criteri di manutenzione e gestione tecnica degli aeromobili

Normativa nazionale e comunitaria relativamente agli aspetti tecnici

Normativa ICAO

Diritto della navigazione aeronautica

Ordinamento ed attribuzioni dell’ENAC

Ingegneri civili

Infrastrutture aeroportuali (progettazione e costruzione)

Pianificazione dei Sistemi di Trasporto Aereo

Disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

Normativa nazionale e comunitaria relativamente agli aspetti tecnici – Normativa ICAO

Diritto della navigazione aeronautica

Ordinamento ed attribuzioni dell’ENAC

Ingegneri elettronici

Criteri di progettazione impianti elettroavionici

Criteri di manutenzione e gestione tecnica degli aeromobili

Sistemi di navigazione aerea

Normativa nazionale e comunitaria relativamente agli aspetti tecnici

Normativa ICAO

Diritto della navigazione aeronautica

Ordinamento ed attribuzioni dell’ENAC

Valutazione dei titoli

La fase di valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Questa valutazione è effettuata dalla Commissione esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (quindi entro il 7 luglio 2021).

Prova orale

La selezione si concluderà con una prova orale – che potrà essere svolta anche in videoconferenza – incentrata sulle materie oggetto della prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai candidati ammessi via PEC almeno venti giorni prima della data stabilita per la prova.

Nel corso del colloquio orale verrà verificata anche la specifica attitudine al ruolo mediante la sottoposizione di quesiti situazionali inerenti lo svolgimento dei compiti e delle mansioni del relativo profilo professionale, al fine di verificare sia le competenze tecniche che le capacità individuali, organizzative e relazionali dei candidati.

Nella stessa giornata in cui sosterranno il colloquio, i candidati saranno sottoposti anche alla verifica relativa alle loro conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche, nonché della lingua inglese.

Per ulteriori informazioni

enac.portaleamministrazionetrasparente.it

enac.selezionieconcorsi.it

