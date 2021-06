Super CILA Superbonus: nuovo modello in arrivo

Con l’obiettivo di semplificare e standardizzare, è in arrivo un nuovo modello Super CILA Superbonus per comunicare l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione 110%.

La modulistica unica della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) applicata ai lavori del Superbonus sarà presa in esame dagli uffici della Funzione pubblica che, attraverso la standardizzazione, intendono rendere più chiara l’applicazione dell’articolo 33 del Decreto Legge 77 secondo il quale basta la CILA per il Superbonus.

Il Decreto Legge 77 detto anche Decreto Governance e Semplificazioni, oltre ad interessare le asseverazioni e CILA, introduce novità sul Superbonus per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche e con l’inserimento del comma 10-bis ammette alla super agevolazione anche i titolari degli immobili accatastati come B/1, B/2 e D/4 in possesso di specifici requisiti. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <

Quando verrà introdotto il modello Super CILA Superbonus?

Probabilmente bisognerà attendere la conversione in legge del decreto, prima di riuscire a vedere il nuovo modulo unico Super CILA Superbonus che passerà al vaglio anche di Regioni e Comuni.

La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

Il lancio della nuova modulistica trova il sostegno nelle imprese e nel mondo professionale che promuove una rapida applicazione della Super CILA che conterrà, a differenza dal modello ordinario di CILA, lo spazio per indicare gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o in alternativa, l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Il comma 13-ter, all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), solo per gli interventi soggetti a Superbonus (non vale per demolizione e ricostruzione), prevede che nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE.

Impregiudicata la legittimità degli immobili

Sulla questione si è espressa l’ANCI (Associazione comuni d’Italia) che oltre a sostenere la nuova Super CILA Superbonus ha anche colto l’occasione per sottolineare che il decreto Semplificazioni lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.

L’ANCI ha pertanto ribadito che non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche, questo per consentire l’efficientamento energetico di immobili che presentino abusi senza per questo sanare in alcun modo gli immobili stessi.

Difatti con la nuova semplificazione non si aggiungono nuove responsabilità dei professionisti e a tal proposito, Armando Zambrano a nome dell’Ordine degli ingegneri, si dice favorevole alla semplificazione prevista dall’articolo 33: ”stiamo facendo molti e non vedo particolare preoccupazione da parte dei professionisti. La norma per noi è chiara, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell’edificio. Non c’è nessun rischio per il professionista, perché non è richiesto che dichiari nulla su questo punto”.

Pertanto il tecnico professionista andrà ad attestare la conformità dell’intervento che si va a realizzare, non dello stato dell’immobile, così come per la Cila e quei lavori incentivati con altri bonus fiscali, tra cui il bonus facciate.

Come cambia il Superbonus, webinar

Sul tema consigliamo il corso online in diretta Decreto Semplificazioni 2021: come cambia il Superbonus 110% e i punti critici che si terrà venerdì 18 giugno 2021 dalle 15:30 alle 17:30.

Il webinar – tenuto da Antonella Donati, giornalista professionista esperta di tematiche fiscali, contributive e previdenziali e autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia – esaminerà tutte le novità legate al Superbonus 110% dopo il decreto Semplificazioni n. 77/2021, senza trascurare i dubbi, le criticità e le questioni ancora sul tavolo.

