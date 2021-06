Quando si parla di recladding si intende un massiccio rifacimento delle facciate esterne degli edifici per migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro. Infatti, è considerata una tecnica capace di reinventare le facciate dei fabbricati esistenti con lo scopo di garantire elevate prestazioni. Oggi, grazie alle innovative soluzioni tecnologiche è possibile realizzare interventi di riqualificazione off-site, limitando drasticamente il disagio per chi abita nei manufatti e per la comunità circostante. Ciò si rivela notevolmente importante per il vasto patrimonio immobiliare gestito dalla P.A.

Il tema è stato affrontato nel webinar CAM e la riqualificazione energetica attraverso il recladding organizzato da Maggioli Formazione in collaborazione con Manni Group, che si è tenuto lo scorso martedì 8 giugno.

Webinar CAM e riqualificazione attraverso recladding: il programma e i docenti

Dopo una panoramica dello stato attuale del costruito pubblico e delle strategie di riqualificazione energetiche in essere, sono state illustrate le tecnologie all’avanguardia per il recladding con esempi ed esperienze in corso, per concludere con una disamina degli strumenti di natura economica (PNRR) e tecnico-amministrativa (CAM) orientati all’ottenimento di elevati standard di sostenibilità.

Il programma del corso online, moderato dall’arch. Chiara Tonelli, ha trattato:

Lo stato del patrimonio edilizio e le strategie della P.A. per la riqualificazione energetica

I l sistema Step-Up, una tecnologia off-site per la riqualificazione energetica degli edifici- dall’idea alla soluzione

Pilot in corso reali e virtuali

CAM e PNRR: gli strumenti a disposizione per raggiungere la sostenibilità e l’efficienza del costruito

A intervenire su queste tematiche ci sono stati i docenti:

Cesare Arvetti , architetto, R&S Manni Group

, architetto, R&S Manni Group Ester Caldana , architetto, progettista Manni Group

, architetto, progettista Manni Group Paolo Costantino, avvocato specialista in materie ambientali

avvocato specialista in materie ambientali Andrea Marzi, ingegnere, ANTEL (Associazione Nazionale Tecnici degli Enti Locali)

