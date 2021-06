Concorso ispettore antincendi, 314 posti per ingegneri e architetti under 30

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso pubblico per esami che avvia la ricerca di 314 tecnici per il Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco. I requisiti richiesti sono la laurea in ingegneria o architettura, abilitazione alla libera professione ed età massima 30 anni.

I giovani aspiranti ispettori potranno presentare la domanda di partecipazione entro l’8 luglio 2021, da inviare per via telematica sul sito istituzionale dei vigli del fuoco.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’Identità Digitale (SPID).

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il bando.

Cosa fa l’ispettore antincendi?

Le specifiche mansioni dell’ispettore antincendi sono indicate all’art.20 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Questa figura si occupa:

dell’organizzazione dei servizi di soccorso;

di attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile;

di attività a rilevanza interna;

della formazione dei piani di intervento;

dei progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l’attuazione;

di attività di prevenzione incendi;

della partecipazione ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità;

della realizzazione di progetti di fattibilità e attività tecnico-ispettive;

della redazione di atti;

delle attività tecniche e controlli;

dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale, ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

Quali sono i titoli richiesti per partecipare?

Nel bando viene precisato che per poter partecipare è richiesta la laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura.

I titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.

Ad essere richiesta è anche l’abilitazione professionale correlata al titolo di studio posseduto e previsto dal bando.

Quali sono le prove previste e le materie d’esame?

La prova preselettiva è prevista nel caso in cui il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta prevede la stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a risposta multipla. Alla prova orale sono ammessi i candidati che ottengono nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

Le materie oggetto d’esame sono: geometria delle masse e scienza delle costruzioni, inoltre sono richieste competenze in elettrotecnica, impianti, meccanica e idraulica.

La prova orale oltre a interessare le materie sopra oggetto della prova scritta, verte anche su fisica e chimica, topografia, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi, ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Nell’ambito della prova orale è accertata anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova orale si intenderà superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30.

> Scarica il bando 314 istruttori antincendi per saperne di più <

iStock.com/MaboHH