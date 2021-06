Bonus ristrutturazione recinzione: l’intervento di ripristino non rientra nel 50%

L’agevolazione bonus ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 è al 50% e il limite massimo di spesa è fissato a 96 mila euro. La detrazione del 50% è pervista per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Ne abbiamo parlato meglio nell’articolo > Bonus Ristrutturazione al 50% (ancora) per tutto il 2021 <

L’elenco degli interventi che possono usufruire delle detrazioni 50% per le ristrutturazioni è quello contenuto nell’art. 16 bis del d.P.R. 917/1986.

Abbiamo anche analizzato nel dettaglio la validità del bonus ristrutturazione per gli interventi effettuati sugli edifici accatastati alla categoria F/4 e come per esempio in giardino, è possibile pavimentare e accedere agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni al 50% nel caso in cui non fosse stato prima pavimentato. Addirittura si può godere della detrazione anche se si vuole trasformare il bordo piscina, passando dal terreno alla pavimentazione, abbiamo approfondito meglio il tema nell’articolo > Bonus ristrutturazioni per pavimenti esterni: ecco quando <

Ma quando si parla di recinzioni è sempre possibile usufruire dell’agevolazione al 50%? Vediamo nel dettaglio cosa risponde Il Sole 24 Ore al quesito sul tema, analizzato da Silvio Rivetti su “L’esperto risponde”.

Il ripristino della recinzione dopo un evento atmosferico rientra nel 50%?

Oggetto del quesito è il ripristino di una rete di recinzione distrutta parzialmente a seguito di un evento atmosferico violento. La recinzione con siepe circonda un terreno dove insiste un’abitazione.

Per capire se il bonus ristrutturazioni al 50% è utilizzabile per questo tipo di interventi bisogna ricordare che per le unità singole, gli interventi sui muri di cinta e sui muri esterni di contenimento, è valida l’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986.

>> Recinzione di cantiere, quale titolo edilizio serve?

Ciò solo se gli interventi interessano lavori edili di sostituzione e ripristino che comportano modificazioni rispetto alla situazione preesistente, e dunque con modifiche di dimensioni, sagome, colori e materiali. Questo aspetto è fondamentale affinché l’intervento di restauro o di riparazione risulti agevolabile.

Diverso è il caso che riguarda la sola sostituzione di un tratto di rete di recinzione, con ripristino della porzione di siepe interessata. Difatti in questo caso, non si potrà fruire dell’agevolazione del 50%.

E il bonus verde è valido?

Essendo in questo caso interessata anche una porzione di siepe, sarà applicabile il bonus verde per il recupero della stessa?

La risposta è negativa, difatti, non è possibile usufruire neppure del bonus verde trattandosi di una situazione non riconducibile ad un vero e proprio intervento di riqualificazione dell’area verde a disposizione.

Ricordiamo che il bonus verde è una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi coperture a verde e giardini pensili.

Rientrano nel bonus verde tutti quegli interventi straordinari, ovvero quelle opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, e che comportino la sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’esistente. Per saperne di più leggi lo speciale dedicato al bonus verde con tutte le istruzioni.

