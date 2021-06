Webinar Superbonus 110%, cosa sapere post semplificazioni

L’introduzione del decreto n. 77/2021 ha portato diversi cambiamenti sui contesti in cui si opererà per l’accesso al Superbonus 110%. Una novità è la semplificazione della CILA come atto per procedere ai lavori, rimanendo però stabile la valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Altre questioni aperte sono:

gli interventi agevolabili sono considerati manutenzioni straordinarie ;

; l’eliminazione delle barriere architettoniche diventa un intervento trainato.

Ma cosa cambia realmente? É una vera semplificazione, oppure in alcuni casi complica la procedura? E un intervento che prima era di edilizia libera lo è ancora? E per gli altri bonus edilizi come il Bonus Facciate cambia qualcosa?

I dubbi e le criticità scaturite da questo decreto saranno trattati all’interno del webinar Decreto Semplificazioni 2021: come cambia il Superbonus 110% e i punti critici organizzato da EdilTecnico in collaborazione con Maggioli Formazione, che si terrà venerdì 18 giugno, dalle ore 15:30-17:30.

Webinar Semplificazione Superbonus e punti critici: il programma e il docente

Nell’ambito del corso verrà fornita una panoramica dettagliata di tutte le novità legate al superbonus introdotte dal nuovo decreto Semplificazioni, fornendo una panoramica di ciò che cambia e ciò che resta immutato e di tutti i nodi ancora irrisolti. Per sapere nel dettaglio cosa è variato e quali sono i punti critici rilevati.

Nello specifico il programma tratterà:

CILA e regolarità edilizia : si applica solo per gli interventi legati al Superbonus?

: si applica solo per gli interventi legati al Superbonus? Manutenzione straordinaria ed Attività edilizia libera : come si coniugano?

: come si coniugano? Integrazione al superbonus : nuovi interventi trainati e le questioni irrisolte

: nuovi interventi trainati e le questioni irrisolte I soggetti aventi diritti : chi è incluso e chi è escluso

: chi è incluso e chi è escluso Question time

Durante il webinar interverrà:

Antonella Donati, giornalista professionista, al suo attivo ha diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

Foto: iStock/francescoch