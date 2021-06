Isolamento serramenti e CAM Superbonus 110%: nuove pubblicazioni da ANIT

ANIT- Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico pubblica i nuovi documenti “Isolamento del contorno dei serramenti e 110%” e “CAM e Superbonus 110%” per approfondire le tematiche in ottica Superbonus 110% e chiarire alcuni aspetti chiave per accedere alle agevolazioni fiscali.

Le pubblicazioni di cui parliamo sono reperibili sul sito ANIT e sono scaricabili gratuitamente previa registrazione.

Vediamo nel dettaglio cosa contengono i due pdf di approfondimento tecnico datati giugno 2021.

Isolamento del contorno dei serramenti e 110%

L’approfondimento dedicato all’ “Isolamento del contorno dei serramenti e 110%”, oltre a dare indicazioni tecniche, fornisce una panoramica sull’inquadramento legislativo generale e analizza anche il tema della congruità dei prezzi dell’intervento soggetto a Superbonus 110% e il rispetto dei requisiti CAM.

Ricordiamo che la detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti, compresi quindi porte e portoni, in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Superbonus per infissi, porte e finestre <

Nel documento ANIT si legge che nel momento in cui sono rispettati tutti i requisiti principali per l’accesso (edificio con impianto, legittimamente riscaldato, presenza di intervento trainante, doppio salto di classe…) tra le famiglie di elementi trainabili, che possono ricadere nelle spese detraibili del Superbonus 110% o dell’Ecobonus, rientrano:

isolamento o sostituzione del cassonetto contestualmente alla sostituzione del serramento;

solo intervento per l’installazione di chiusure oscuranti (esempio persiane, avvolgibili, tapparelle, ecc…);

Installazione di chiusure oscuranti realizzata contestualmente alla sostituzione del serramento (esempio persiane, avvolgibili, tapparelle, ecc…);

Installazione di schermature solari (esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci ecc…).

Il solo isolamento o la sostituzione del cassonetto è un intervento che non accede né al Superbonus, né all’Ecobonus.

CAM e Superbonus 110%

La pubblicazione “CAM e Superbonus 110%”, focalizza l’attenzione sulla corretta scelta dei materiali isolanti per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110% previste dall’art. 119, comma 1a del Dl 34/2020 convertito in legge con la Legge 77/2020.

ANIT precisa che il documento in questione potrebbe subire un aggiornamento entro il 2021, essendo il decreto CAM edilizia in fase di revisione.

Come ricorda il documento, il Dl 34/2020 convertito in legge con la Legge 77/2020 introduce all’art. 119 comma 1a una specifica prescrizione per i materiali isolanti utilizzati per l’intervento trainante di isolamento termico: il rispetto dei CAM. Si tratta di un’indicazione molto generica che ha creato diversi dubbi sia nelle aziende, sia tra i professionisti che devono asseverare il rispetto del requisito.

Tuttavia va ricordato che il decreto CAM in edilizia contiene uno specifico criterio, il 2.4.2.9, denominato “Materiali isolanti termici e acustici” che rappresenta un riferimento per gli isolati.

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

