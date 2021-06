Semplificazione Superbonus, vera o fasulla? I punti critici

Semplificazione vera? La sparizione del certificato di regolarità edilizia potrà consentire ai cantieri per il Superbonus di partire in tempi ravvicinati, oppure la modifica introdotta non risolve del tutto i problemi e in alcuni casi li complica?

Da una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 del decreto Rilancio (UTILE: a fondo articolo trovi una tabella con le modifiche in evidenza) emerge, infatti, che ora per tutti gli immobili per gli interventi per i quali si intende accedere al Superbonus, è necessaria la CILA (>> ne abbiamo parlato in dettaglio qui). Ma in questo modo la normativa si sovrappone a quella sull’edilizia libera e in alcuni casi contraddice le regole che restano valide per gli altri interventi per i quali non è richiesto il Superbonus.

Semplificazione Superbonus, punti critici

Tanto per dire:

1) La CILA è esclusa in caso di interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio: come regolarsi con gli interventi locali ammessi al Super Sismabonus che per essere tali debbono riguardare, appunto, parti strutturali dell’edificio?

2) La CILA ora è obbligatoria anche per gli interventi trainati nei singoli appartamenti, quali sostituzione delle caldaie, degli infissi e installazione dei pannelli solari. Quando si tratta di interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, infatti, fino al 1° giugno, si ricadeva nell’edilizia libera. E nel caso in cui il proprietario avesse voluto utilizzare la detrazione e non cedere il credito non avrebbe avuto alcun bisogno di dotarsi di altra certificazione, oltre quella a dimostrazione della realizzazione dei lavori trainati in condominio. Tra i documenti richiesti per la detrazione elencati dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, la certificazione di stato legittimo non è prevista. E adesso?

3) La doppia conformità dell’immobile non deve più essere certificata. Ma resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Quindi è davvero sufficiente la sola indicazione dei dati della licenza edilizia, per cui resteranno fuori dal Superbonus solo gli edifici completamente abusivi? E quelli ampliati senza licenza?

Si aspettano risposte.

>>>>> TABELLA con modifiche articolo 119

|| Nuovo Testo in vigore come modificato da dl 41/2021 e dl 77/2021.

Modifiche evidenziate

