Estate alle porte: quale momento migliore per intervenire su terrazzi e giardini, sfruttando anche gli incentivi fiscali? Le detrazioni per gli interventi outdoor, infatti, sono tante e con un po’ di accortezza è possibile risparmiare grazie alle agevolazioni fiscali anche per la realizzazione di strutture aperte o per il rinnovamento di spazi, senza stress.

Tutti gli interventi leggeri che possono essere realizzati all’esterno, infatti, non richiedono autorizzazioni e comunicazioni comunali, se non in pochissimi casi. E alcune realizzazioni possono essere agevolate anche con il Superbonus 110% in quanto possono rientrare a pieno titolo tra gli interventi trainati.

Ma quali sono le cose importanti da sapere e le regole per queste tipologie di intervento? Lisa De Simone, storica autrice di Ediltecnico, ha condensato tutto nell’ebook (in pdf) Outdoor: le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi. Dal giardino alle pavimentazioni, tutti i bonus da sfruttare per migliorare giardini, cortili e spazi aperti studiato per non far perdere agli utenti nemmeno un’opportunità.

TUTTE le detrazioni per ristrutturazioni e interventi esterni

Il testo, integrato da tabelle e pratici schemi di riepilogo, esamina nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere per la realizzazione dei seguenti interventi esterni: Pavimenti e recinzioni, Pergole e pergolati, Pergole fotovoltaiche, Serre solari, Tende e schermature solari, Infissi e chiusure oscuranti. Inoltre sono illustrati in modo chiaro e completo il cosiddetto Bonus zanzariere e il Bonus Verde.

Spazio dunque alla creatività e alla ricerca di nuove soluzioni agevolabili.

Per un ulteriore approfondimento su permessi e autorizzazioni per l’installazione di:

Tettoie, pergolati e pergotende

Gazebo, pensiline e tende da sole

Verande, dehor e pompeiane

Chioschi

Inferriate

Arredi da giardino, box e piscine

Pavimentazioni da esterno

Serre e case mobili

consigliamo anche il volume, appena uscito Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni

