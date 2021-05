Interventi globali con l’acciaio: endoscheletri ed esoscheletri

Per gli interventi globali solitamente si realizzano strutture irrigidenti, realizzate con l’impiego di appositi controventi, che possono essere suddivise in due macro-categorie: endoscheletri ed esoscheletri.

Vediamo nel dettaglio come si comportano queste tipologie di telaio additive e adattive da posizionare alle strutture esistenti. L’approfondimento di seguito descritto è tratto dai “Quaderni di progettazione strutturale 7: interventi di miglioramento e adeguamento sismico con l’acciaio – Parte 4”, pubblicazione a cura di Fondazione Promozione Acciaio.

Tipicamente utilizzati per l’adeguamento sismico di edifici in cemento armato, sono interventi nei quali i controventi metallici vengono inseriti all’interno del telaio della struttura esistente.

L’endoscheletro è un sistema sismo-resistente di tipo “additivo”, che aumenta cioè la resistenza del telaio, ma non “adattivo” ossia è vincolato dalla maglia del telaio esistente. È applicabile sia all’esterno lungo il perimetro sia all’interno.

La resistenza della struttura esistente ai carichi orizzontali può dunque essere migliorata

aggiungendo pareti di taglio con schema reticolare. Questa soluzione consente anche di bilanciare la distribuzione delle rigidezze rispetto al centro di taglio, al fine di minimizzare gli effetti torsionali.

Questi sistemi devono in ogni caso essere collegati agli impalcati esistenti.

Sistema sismo-resistenti sempre di tipo additivo che può essere anche adattivo, ossia non

necessariamente vincolato alla maglia dell’intelaiatura esistente.

La struttura in acciaio risulta esterna all’edificio esistente. Gli esoscheletri sono soluzioni note per il loro basso impatto.

Possono essere classificati a loro volta in:

È possibile sfruttare il collegamento dell’esoscheletro alla struttura esistente inserendo

all’interfaccia un elemento di dissipazione addizionale.

