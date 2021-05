Superbonus abbattimento barriere architettoniche: aggiornata la guida delle Entrate

Il superbonus 110% è valido anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per quegli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche e che hanno l’obiettivo di agevolare la mobilità delle persone portatrici di handicap.

L’Agenzia delle Entrate per fornire un chiaro quadro sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, ha raccolto le informazioni necessarie all’interno di un unico documento la cui seconda versione aggiornata è datata maggio 2021.

La novità principale introdotta con l’aggiornamento della guida abbattimento barriere architettoniche riguarda il riconoscimento della super agevolazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia per poter usufruire del maxi-sconto, condizione necessaria è che i lavori vengano realizzati in accoppiata con gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

Nella guida si legge anche che in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta verso terzi, corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul prezzo, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (sconto in fattura).

Vediamo nel dettaglio di cos’altro parla la guida sulle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e quali sono le detrazioni a disposizione delle persone con disabilità.

Abbattimento barriere architettoniche: quali sono gli interventi agevolati?

Attraverso la guida, Entrate spiega che per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

50% , da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021 ;

, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso ; 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.

Quali sono gli interventi agevolati?

quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);

i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, ed è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non è applicabile in caso di semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Potrebbe interessarti: Ascensore per disabili trainato in caso di Super Ecobonus

Altre agevolazioni fiscali e disabilità

Oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche, nella guida viene fatta anche una panoramica sulle agevolazioni di cui possono usufruire le persone con disabilità, ovvero:

agevolazioni per il settore auto

la detrazione per i figli a carico

le spese sanitarie e i mezzi di ausilio

la detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti

l’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

le altre agevolazioni per i non vedenti

la detrazione per le polizze assicurative

> Scarica il pdf della guida aggiornata delle Entrate sulle agevolazioni disabilità <

Ti consigliamo

Prontuario tecnico per l’Ecobonus e il Super Ecobonus - e-Book in pdf Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo eBook, aggiornato alla Legge di Bilancio 2021, ai decreti 6 agosto 2020 (decreto Asseverazioni e decreto Requisiti) - G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020, si configura come un vero e proprio vademecum operativo per il tecnico chiamato ad applicare nella pratica gli interventi...



Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book in pdf Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore 2020, Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale, sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione legate...



Foto: iStock.com/phanasitti