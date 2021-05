Quesiti ENEA Ecobonus? Via al canale di risposta mail integrato Virgilio

Non è un caso che all’assistente automatico di ENEA sia stato dato il nome di Virgilio così come la celebre guida che accompagnerà Dante fino al Purgatorio.

Allo stesso modo il Virgilio di ENEA accompagna, attraverso risposte automatiche, i contribuenti e i tecnici con lo scopo di chiarire dubbi sull’applicazione dell’Ecobonus. In via sperimentale, a partire dal 10 maggio 2021, viene messa in atto una nuova modalità di invio quesiti sull’agevolazione e ENEA precisa che verranno prese in considerazione soltanto le mail pervenute attraverso Virgilio Ecobonus e contenenti quesiti che non trovino risposta nel servizio automatico.

Difatti il canale di risposta ai quesiti tecnico-procedurali sull’Ecobonus, sarà integrato in Virgilio Ecobonus con l’obiettivo di migliorare il servizio assicurando risposta immediata alle domande ricorrenti e attenzione prioritaria ai quesiti di maggiore complessità tecnica.

Al momento Virgilio fornisce risposte di chiarimento sull’accesso all’Ecobonus, al Superbonus 110% e al Bonus Casa. Le risposte fanno riferimento alle normative che regolamentano le agevolazioni:

Virgilio Ecobonus : per ottenere assistenza sull’Ecobonus (Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ex-legge 296/2006, art.14 Dl 63/ 2013 e s.m.i);

: per ottenere assistenza sull’Ecobonus (Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ex-legge 296/2006, art.14 Dl 63/ 2013 e s.m.i); Virgilio Superbonus : per ottenere assistenza sul Superbonus 110% (Detrazioni fiscali del 110% per la riqualificazione energetica, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.);

: per ottenere assistenza sul Superbonus 110% (Detrazioni fiscali del 110% per la riqualificazione energetica, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.); Virgilio Bonus Casa: per ottenere assistenza sul Bonus Casa (Detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, ex art. 16 bis del DPR 917/86).

Quesiti ENEA Ecobonus. Cosa risponde Virgilio?

Abbiamo testato le risposte automatiche di Virgilio ponendo alcune domande:

Rientra nell’Ecobonus la sostituzione delle piastrelle pavimento dopo aver installato pavimento radiante?

Le spese per la demolizione di una pavimentazione esistente e per il suo rifacimento possono beneficiare della detrazione se strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento agevolato, come nel caso dell’installazione di un impianto radiante a pavimento. Al riguardo si potrà consultare il D.M. 06/08/2020 – Requisiti tecnici, art. 5, comma 1.

Nel caso di sostituzione contestuale di infissi e serramenti sono ammesse a detrazione anche le modifiche derivanti dall’innalzamento della pavimentazione che comporta un conseguente innalzamento del parapetto della finestra o della dimensione del portafinestra.

Il rifacimento del sottotetto con isolamento, rientra nel Ecobonus?

L’isolamento termico della copertura può usufruire dell’Ecobonus se i componenti interessati dall’intervento delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno. In generale, dunque, lo spazio sottostante alla copertura dev’essere abitabile e riscaldato.

Se il sottotetto non è riscaldato, si può beneficiare dell’Ecobonus per coibentare il solaio che separa il sottotetto dagli ambienti riscaldati sottostanti. In tal caso, i limiti di trasmittanza termica da rispettare sono quelli stabiliti per i componenti di copertura.

In presenza di sottotetto non riscaldato, l’Ecobonus ammette l’isolamento termico della copertura se il sottotetto rispetta le condizioni indicate dalla UNI EN ISO 6946 affinché un’intercapedine possa essere assimilata a uno strato d’aria, facente parte di un unico componente che comprenda sia la copertura sia il solaio del sottotetto; in tal caso, il tecnico abilitato deve asseverare che il sottotetto forma un corpo unico con la copertura e il solaio e che tale insieme rispetta il limite di trasmittanza termica necessario per l’accesso alla detrazione fiscale.

Le zanzariere rientrano nell’Ecobonus?

In genere le zanzariere non accedono all’Ecobonus. Tuttavia sono ammissibili alla detrazione se sono soddisfatti tutti i requisiti relativi alle schermature solari, compresi il valore del fattore di trasmissione solare e gli orientamenti delle superfici vetrate protette.

Nella scheda descrittiva da trasmettere all’ENEA, i dati relativi alle zanzariere non si inseriscono nella sezione “Serramenti e infissi” di “345 – Interventi sull’involucro”. Occorre invece scegliere “SS – Schermature solari” alla voce “Seleziona tipo intervento”.

