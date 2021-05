Pioggia di posti per professionisti tecnici nei concorsi appena banditi dalla Regione Emilia-Romagna, che – per completare le assunzioni previste per il triennio 2019-2021 – ha aperto la sua seconda stagione concorsuale con un totale di 12 bandi per 715 posti a tempo determinato e indeterminato. Di questi, quattro bandi, per oltre 200 posti, sono indirizzati a profili di tipo tecnico, in possesso di laurea o anche solo di diploma.

Per tutti i bandi la chiusura delle iscrizioni è prevista per l’11 giugno 2021, le prove di selezione si terranno in estate e l’inserimento effettivo dei nuovi assunti avverrà presumibilmente tra ottobre e dicembre dell’anno in corso. Vediamo nel dettaglio i quattro bandi di interesse per i professionisti tecnici.

96 istruttori tecnici per ricostruzione sisma e dissesto

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 96 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore tecnico” – per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico.

>>> Trovi il BANDO qui (bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 15:00 dell’11 giugno 2021.

90 funzionari tecnici per ricostruzione sisma e dissesto

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 90 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario tecnico” – per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico.

>>> Trovi il BANDO qui (bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 15:00 dell’11 giugno 2021.

42 tecnici progettisti ambientali

Procedura selettiva pubblica unica tra la Regione Emilia-Romagna e l’ARPAE (Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna), per titoli ed esami, per la copertura di 42 posti a tempo indeterminato (categoria C, posizione economica C.1) – profilo professionale “Tecnico”, famiglia professionale “Tecnico progettista in campo ambientale”.

>>> Trovi il BANDO qui (Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico – Parte Terza – n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 dell’11 giugno 2021.

16 tecnici progettisti ambientali

Questa procedura selettiva è interna, riservata solo al personale di ruolo della Regione Emilia-Romagna: procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo della Regione Emilia-Romagna, per titoli ed esami, per la copertura di 16 posti a tempo indeterminato (categoria C – posizione economica C.1) – profilo professionale C.T “Istruttore Tecnico”, famiglia professionale “Tecnico progettista in campo ambientale”.

>>> Trovi il BANDO qui (Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico – Parte Terza – n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 dell’11 giugno 2021.

Concorsi tecnici Emilia-Romagna, come fare domanda

Come e domande di partecipazione ai concorsi della Regione Emilia-Romagna devono essere presentate entro venerdì 11 giugno 2021.

I candidati dovranno compilare le domande tramite il portale di e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna, raggiungibile sul sito della Regione seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi” > “Bandi e Concorsi – Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” > sezione “Procedure selettive pubbliche” (gli altri posti messi a concorso riguardano agenti di Polizia locale, istruttori e assistenti amministrativo contabili, istruttori e tecnici agro-forestali e specialisti fito-sanitari >> trovi TUTTI i bandi qui).

Per l’accesso al portale è necessario possedere indirizzo PEC e SPID. I dipendenti che vogliono partecipare ai concorsi interni per la progressione di carriera dovranno invece far riferimento al portale Orma.

>> Puoi consultare altri Concorsi pubblici per professionisti tecnici attivi al momento in questa sezione del sito <<

Ti potrebbe essere utile

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - Kit completo Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d'esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell'Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali. E' composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo...



Immagine: iStock/LiSheng