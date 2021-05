Calcestruzzo: i manufatti in cemento nell’edilizia

Il calcestruzzo è un materiale artificiale che trova diverse applicazioni all’interno dell’edilizia ed è uno tra i sistemi costruttivi più usati. Come ben sappiamo, è il risultato di una miscela eterogenea composta da:

acqua ;

; legante , elemento che reagisce con l’acqua, permettendo al materiale di indurirsi. Ne esistono di diversi tipi, anche idraulici e tra i più conosciuti ci sono la calce idrata (idrossido di calcio) e il cemento ;

, elemento che reagisce con l’acqua, permettendo al materiale di indurirsi. Ne esistono di diversi tipi, anche idraulici e tra i più conosciuti ci sono la (idrossido di calcio) e il ; inerti/aggregati , sono componenti di diversa grammatura, ne esistono di tre tipologie: la sabbia, di tipo lapideo; la ghiaia (pietrisco) a grana più spessa; e gli inerti speciali con struttura alveolare, come la pomice e l’argilla espansa, che possiedono peculiari proprietà di isolamento termico e acustico;

, sono componenti di diversa grammatura, ne esistono di tre tipologie: la sabbia, di tipo lapideo; la ghiaia (pietrisco) a grana più spessa; e gli inerti speciali con struttura alveolare, come la pomice e l’argilla espansa, che possiedono peculiari proprietà di isolamento termico e acustico; additivi, che vanno a migliorare le qualità del conglomerato, si distinguono tra aeranti, ritardanti, fotocatalitici e ritardanti.

Questo materiale costruttivo utilizzato ormai da tempo, si dimostra ancora oggi versatile e permette di realizzare progetti architettonici di diversi tipi. Vediamo come.

I manufatti in calcestruzzo realizzati per l’edilizia

Esistono, in molti settori dell’edilizia, i manufatti in cemento e in calcestruzzo, per citarne qualcuno: i cordoli, i tombini, i tubi e le varie tipologie di blocchi da costruzione, ma in generale già dalle fondazioni dei fabbricati, risulta essere il materiale costruttivo tra i più impiegati. Ma anche in altri ambiti, meno evidenti come gli impianti di raccolta acqua o i più complessi sistemi condensagrassi o Imhoff (scarichi). Dovendo essere utilizzato nelle strutture portanti degli edifici, deve garantire un’alta qualità e una durevolezza, in modo da rispondere a precisi requisiti di sicurezza della messa in opera, sia se si tratti di edilizia residenziale, industriale o pubblica.

Queste prestazioni possono essere fornite dai manufatti in cemento e calcestruzzo, realizzati dalla ditta Fantuz Ugo Srl, che oltre alla produzione si occupa anche della messa in opera. Dalla sua fondazione, l’azienda riesce a rinnovarsi cercando di creare dei prodotti sempre più performanti, grazie anche alle materie prime scelte.

Quali soluzioni e supporti esistono per i progettisti?

Le singole fasi della produzione vengono eseguite in sede e, dunque, costantemente monitorate da uno staff qualificato, a partire dagli accurati controlli sulle materie prime, passando per i vari momenti della fabbricazione vera e propria, con l’obiettivo di garantire soluzioni valide in ogni situazione.

La produzione comprende: plinti per pali per l’illuminazione pubblica, mini barriere per cantieri, recinzioni prefabbricate, dissuasori, vari tipi di distanziatori per cemento armato (es. distanziatore per fibrocemento), tubazioni e altri materiali e manufatti da costruzione e per i settori più diversi. Ma, in base alle necessità dei cantieri, l’azienda realizza anche altri prodotti più specifici, come per esempio, gli armadi porta contatori, i basamenti per impianti fotovoltaici, per armadi telefonici e per recinzioni mobili. Specializzata anche nel settore ferroviario, propone canali di scolo specificatamente progettati, cordoli per banchine ferroviarie e canali per i diversi impieghi.

Inoltre, nell’ambito edilizio, come già detto, l’azienda realizza, oltre a chiusini e cordoli, anche impianti di trattamento secondario, di deoliazione, di prima pioggia e gli impianti condensagrassi e sistemi Imhoff. Oltre che i manufatti in cemento che comprendono pozzetti e tubi per la gestione di acque e cavi, nonché varie tipologie di pavimentazioni realizzate su misura per ogni installazione.

Quali ulteriori servizi vengono garantiti?

La ditta, oltre alla produzione già precedentemente illustrata, garantisce servizi di consulenza, progettazione e di realizzazione di prefabbricati su commessa. Infatti, oltre ad una ampia scelta di prodotti industriali di serie, la ditta progetta e realizza, su ordinazione, grazie anche al disegno originale, materiali e manufatti “speciali” costruttivi, personalizzati sulla base delle indicazioni date e destinati ai contesti e alle diverse applicazioni.

Inoltre, viene garantito il servizio di trasporto e di consegna dei prodotti ordinati. Conoscendo le tempistiche dei cantieri e le necessità delle imprese, l’azienda si premura di realizzare e consegnare il materiale nei tempi più brevi, permettendo le operazioni di scarico e fornendo un utile servizio ai clienti.

Qualità dei prodotti secondo normativa

Tutti i prodotti sono costruiti nel rispetto della normativa vigente: l’azienda, infatti, si avvale della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015. Inoltre, si propone di creare manufatti sempre più performanti, in linea con le esigenze dei clienti, migliorando anche il processo di realizzazione. In fase operativa, l’azienda è in grado di collaborare, oltre che con i progettisti, anche con le PMI per portare a termine progetti edili urbani e industriali.

Per maggiori informazioni:

Fantuz Ugo Srl

Foto: iStock/DefenseEngineer