Il Comune di Genova ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 60 Istruttori Servizi Tecnici (Categoria C – Posizione Economica C1) per il triennio 2021/2023. La scadenza per l’iscrizione al concorso è stata fissata a stretto giro, per lunedì 24 maggio 2021 (alle ore 23:59).

La selezione avverrà tramite una fase di valutazione dei titoli posseduti, che porterà alla selezione di 240 candidati che saranno ammessi a partecipare alla prova scritta. La selezione di concorso si concluderà poi con una prova orale.

Qui trovi il bando di concorso. Ma vediamo nel dettaglio i requisiti per la partecipazione, le materie su cui verteranno le prove – e quindi cosa studiare – e le mansioni di cui andranno ad occuparsi i candidati selezionati una volta entrati in ruolo.

60 istruttori tecnici Comune di Genova, requisiti

Oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza, età, assenza di condanne penali, ecc.) e al possesso di credenziali SPID (o carta d’identità elettronica CIE) – necessarie per l’invio della domanda – i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Nuovo Ordinamento: Diploma di maturità Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente, territorio oppure

– Indirizzo Costruzioni, Ambiente, territorio oppure Ordinamento previgente: Diploma di Geometra oppure Diploma di Perito Industriale in edilizia; oppure

oppure in edilizia; oppure Titolo di laurea “assorbente”, e precisamente: Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) in: Architettura – Ingegneria Civile – Ingegneria Edile – Ingegneria Civile per la difesa del Suolo e la pianificazione territoriale oppure Laurea Specialistica (nuovo ordinamento) (DM. n. 509/99) in: 3/S Architettura del Paesaggio – 4/S Architettura e Ingegneria edile-architettura – 28/S Ingegneria Civile oppure Laurea magistrale (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004) in: LM- 3 Architettura del Paesaggio – LM -4 Architettura e Ingegneria edile-architettura – LM -23 Ingegneria Civile – LM – 24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi – LM – 26 Ingegneria della Sicurezza oppure Laurea di primo livello (triennale) (nuovo ordinamento) (DM. n. 509/99) in: 04 Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria Civile – 08 Ingegneria Civile e Ambientale oppure Laurea di primo livello (triennale) (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004) in: L-17 Scienze dell’Architettura – L-23 Scienze tecniche dell’Edilizia – L-7 Ingegneria Civile e Ambientale

“assorbente”, e precisamente:

60 istruttori tecnici Comune di Genova, materie e come prepararsi

Abbiamo visto che dopo una prima valutazione dei titoli posseduti, 240 candidati saranno ammessi a partecipare alle prove di selezione vera e propria: una prova scritta e una prova orale (che potranno svolgersi anche in modalità telematica da remoto, verrà comunicato in seguito). Vediamo su quali materie verteranno le prove e come prepararsi al meglio.

Prova scritta

La prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla che comprenderanno test di tipo psico-attitudinale (linguistici, matematico-aritmetici, deduttivi) e domande sulle seguenti materie:

Principi di Topografia ;

; Principi di Costruzioni e tecnologia delle costruzioni ;

; Problematiche relative al rilievo topografico (strumenti, poligonali, triangolazioni, livellazioni, tracciamenti) e architettonico ;

(strumenti, poligonali, triangolazioni, livellazioni, tracciamenti) ; Principi di Contabilità dei lavori pubblici , computi metrici estimativi, analisi dei prezzi;

, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi; Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al recupero di edifici esistenti nonché alla progettazione di edifici pubblici e infrastrutture di interesse comunale;

nonché alla di interesse comunale; Elementi inerenti la normativa in materia di installazione e segnalazione di cantieri stradali ;

; Elementi in materia di norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ;

; Elementi inerenti il Codice dei Contratti ;

; Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ;

; Elementi di legislazione edilizia e urbanistica ;

; Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ;

; Elementi normativi in materia ambientale ;

; Elementi inerenti il Regolamento edilizio ;

; Elementi inerenti il Regolamento di igiene e del suolo ;

; Elementi inerenti il Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulla conoscenza della lingua inglese e sulla conoscenza di base dell’uso di alcune applicazioni informatiche (pacchetto Microsoft Office Professional: Word, Excel, Access; programmi Open Source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati; gestione posta elettronica e Internet), verterà anche su:

Elementi relativi all’ ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico 18/08/2000, n. 267 e s.m. i.);

(Testo Unico 18/08/2000, n. 267 e s.m. i.); Elementi inerenti la normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.; DPR n. 445/00);

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.; DPR n. 445/00); Elementi inerenti la normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016, c.d. GDPR );

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016, c.d. ); Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni (D.L.gs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.; C.C.N.L Comparto Funzioni Locali);

(D.L.gs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.; C.C.N.L Comparto Funzioni Locali); Elementi relativi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Nel corso della prova orale potranno anche essere valutate le attitudini e le competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo da parte di un esperto in psicologia del lavoro.

Come prepararsi

L’Amministrazione non fornisce alcuna indicazione circa i testi da utilizzare per la preparazione al concorso, perché, come specificato nel bando, ritiene “esclusivo onere del candidato effettuare tale scelta”. Noi consigliamo questo kit:

60 istruttori tecnici Comune di Genova, mansioni

Le 60 figure richieste andranno ad occuparsi delle seguenti mansioni:

Contribuire alla progettazione attraverso l’attività di analisi, rilievi, ecc. del patrimonio immobiliare , delle infrastrutture viarie , di interventi di riqualificazione urbana , di piani e programmi relativi alla pianificazione del traffico e della sosta ;

attraverso l’attività di analisi, rilievi, ecc. del , delle , di interventi di , di piani e programmi relativi alla ; Contribuire alla progettazione esecutiva di intervento per la costruzione e manutenzione di opere e infrastrutture;

di intervento per la costruzione e manutenzione di opere e infrastrutture; Curare la manutenzione di opere, infrastrutture ed impianti;

di opere, infrastrutture ed impianti; Definire le specifiche tecniche per la realizzazione di progetti, stabilisce quantità e qualità dei materiali da utilizzare, identifica i costi da sostenere;

per la realizzazione di progetti, stabilisce quantità e qualità dei materiali da utilizzare, identifica i costi da sostenere; Elaborare disegni e tavole inerenti progetti di natura urbanistica ed edilizia e progetti di manutenzione e installazione;

inerenti progetti di natura urbanistica ed edilizia e progetti di manutenzione e installazione; Elaborare computi metrici estimativi e capitolati tecnici relativamente ai progetti da realizzare;

relativamente ai progetti da realizzare; Verificare la corretta rispondenza dei progetti alle norme edilizie in vigore, valutando stato di avanzamento e qualità del realizzato;

in vigore, valutando stato di avanzamento e qualità del realizzato; Esaminare progetti di intervento elaborati da terzi controllando la completezza e la rispondenza alle norme edilizie in vigore, seguire le procedure di approvazion e;

e; Verificare il programma di attuazione dello specifico intervento da realizzare, secondo i vincoli e le priorità assegnate;

dello specifico intervento da realizzare, secondo i vincoli e le priorità assegnate; Curare l’esecuzione dei lavori all’interno dei cantieri, verificare la contabilità dei lavori, predisporre il cantiere in modo da garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Per ulteriori informazioni: Comune di Genova

