Quando si parla di Bonus ristrutturazioni al 50% l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le pavimentazioni esterne sono ammesse alla detrazione IRPEF fino a un massimale di 96.000€ come somma totale di spesa, nei casi in cui si parli di:

Con questa premessa si è capito che tutte le nuove pavimentazioni sono detraibili, eseguite dove prima non erano presenti. Per cui dovrebbe essere ammesso anche un pavimento in prato sintetico o in gomma, comprese le mattonelle antitrauma, in tutte le zone dove precedentemente non esisteva pavimentazione. Come per esempio in giardino, è possibile pavimentarlo e accedere agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni al 50% nel caso in cui non fosse stato prima pavimentato. Addirittura si può godere della detrazione anche se si vuole trasformare il bordo piscina, passando dal terreno alla pavimentazione.

Se invece si vuole sostituire un pavimento che già esisteva, questo presuppone la modifica della forma, della superficie e dei materiali. In questo caso, si potrebbe trasformare la terrazza in giardino pensile. Ma nello specifico, quando si parla di cambio di forma, non esiste una vera e propria precisazione al riguardo, ma solo una frase dell’Agenzia delle Entrate che afferma: “Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali“.

Il caso. Un portico è costituito da mattonelle antiche che si vogliono togliere e sostituire con un nuovo materiale. In questa situazione è possibile ripavimentare, coprendo una superficie minore, maggiore o di forma differente rispetto alla precedente, dal momento che avviene la modifica sia del materiale che della forma\superficie.

Nel caso in cui si voglia sostituire il pavimento esterno mantenendo materiali e forma esistenti, allora è necessario che l’intervento sia motivato da opere detraibili. Come per esempio, se si vuole rimodernare un impianto idrico che attraversa il suolo sotto il pavimento esterno e quindi è necessario intervenire su di questo, allora si può rifare la pavimentazione con gli stessi materiali.