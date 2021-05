Esonero contributi 2021 professionisti: ecco chi rientra

In arrivo un decreto che andrà a definire tutte le regole e i dettagli su come e chi ha diritto allo stop dei contributi previdenziali 2021 istituito dalla legge di bilancio 2021 per le partite IVA, in risposta all’emergenza Covid-19 che ha colpito economicamente professionisti e imprese.

Ad annunciare l’imminente novità è stato il ministro del lavoro, Andrea Orlando.

Vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari dell’esonero contributi previdenziali 2021.

Esonero contributi 2021 anche per i professionisti iscritti alle casse

Con la legge di bilancio 2021 è stato previsto un fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per il 2021 versati dai:

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INP;

professionisti con cassa previdenziale ordinistica;

medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il decreto al momento non c’è ma alcuni ordini professionali, che hanno deciso di attuare lo sconto contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, hanno già deliberato le procedure per anticipare l’operatività dell’agevolazione.

Tra questi rientrano le casse: Enpam (medici), Cassa forense (avvocati), Cnpadc (dottori commercialisti), Enpap (psicologi) ed Enpab (biologi).

Esonero contributi 2021: il decreto

I tempi si sono dilatati per via della crisi di Governo, difatti il Ministero del lavoro avrebbe dovuto definire in dettaglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria, ovvero entro il 1° marzo 2021, modalità e criteri di attribuzione dell’agevolazione attraverso un decreto ministeriale.

Sullo stato di avanzamento lavori del decreto è intervenuto il ministro del lavoro Orlando che ha risposto ad un interpello parlamentare fornendo alcune spiegazioni. Ricordiamo che, inizialmente il fondo stanziato era di 1 miliardo di euro, con il Decreto Sostegni le risorse sono aumentate, raggiungendo i 2,5 miliardi di euro.

Il Ministro ha precisato “il provvedimento è particolarmente complesso in quanto è necessario definire procedure diverse per categorie molto eterogenee tra loro di lavoratori: quelli iscritti alle gestioni speciali, i lavoratori iscritti alla gestione separata, i soci lavoratori di società e i professionisti componenti di studi associati, i professionisti iscritti alle casse previdenziali e, infine, i medici, infermieri e altri professionisti e operatori già collocati in quiescenza “.

Orlando ha poi aggiunto: “occorre poi considerare con particolare attenzione il lavoro autonomo nell’ambito delle riforme strutturali che devono accompagnare la fase della ripartenza e riattivare il percorso dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali.”

Al momento è terminata la fase di confronto con l’AdEPP, l’Associazione degli enti previdenziali privati, si attende un parere da parte della Ragioneria generale dello stato e dell’INPS. Il passo successivo prevede un esame del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Chi può usufruire dell’esonero contributi 2021?

Il provvedimento interessa una platea di professionisti e autonomi e prevede un esonero dai contributi assistenziali e previdenziali, con esclusione i premi INAIL per:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento.

medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

È a carico degli enti previdenziali il monitoraggio dei limiti di spesa. Gli enti comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e nel caso affiorino possibili scostamenti, le ulteriori domande saranno respinte.

iStock.com/