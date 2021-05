Webinar Superbonus: tutto sull’agevolazione del momento

Quando si parla di Superbonus 110%, ormai è risaputo che questo argomento comporta la necessità di doversi confrontare con tematiche diverse. Difatti, molte volte nascono dei dubbi in chi si approccia a questa agevolazione, come per esempio i privati, ma anche i professionisti che devono accompagnare i clienti nelle loro scelte progettuali. Fondamentale quindi conoscere gli aspetti collegati al 110% come: la compilazione della pratica ENEA, la relazione (ex Legge 10) e i corrispettivi tecnici. Ma anche i costi da indicare nel computo metrico, le contabilità del General Contractor ed eventualmente esempi di casi pratici, che possono aiutare a non trovarsi impreparati in queste situazioni.

Queste tematiche saranno affrontate in una serie di 7 webinar gratuiti, organizzati da Blumatica, in collaborazione con gli ordini e i collegi professionali e con il rilascio di CFP, che partiranno dal 7 maggio dalle 14.30 alle 18.30.

Webinar Superbonus 110%: il programma generale

I corsi tratteranno tematiche inerenti al Superbonus e all’efficientamento energetico con l’uso dei Software Blumatica. Tramite degli esempi pratici saranno presi in esame:

la valutazione dello stato di fatto ;

; la valutazione degli interventi trainanti e trainati ai fini del passaggio di 2 classi energetiche;

ai fini del passaggio di 2 classi energetiche; la redazione dell’ APE “post intervento” e della relazione tecnica (ex legge 10/91) ;

e della relazione tecnica ; la verifica dei massimali e requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali;

e requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali; la redazione dell’ asseverazione da trasmettere sul portale ENEA;

da trasmettere sul portale ENEA; calcolo dei compensi professionali.

Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti dei computi Metrici e la contabilità del General contractor si approfondiranno i temi su:

le raccomandazioni ENEA e i costi da indicare per il SuperEcobonus;

da indicare per il SuperEcobonus; le tipologie di edificio, le detrazioni fiscali ammesse e quelle cumulabili e i massimali previsti;

e i massimali previsti; i condomini e fiscalità dei contribuenti;

e dei contribuenti; l’identificazione WBS di computo e capitoli di spesa;

e capitoli di spesa; il computo , l’ analisi e l’elenco prezzi e il quadro economico in fase di progetto;

, l’ e il quadro economico in fase di progetto; la verifica di massimali spesa , le ripartizioni e l’accollo spesa per contribuente o condòmini;

, le ripartizioni e l’accollo spesa per contribuente o condòmini; i prezzi di contratto e definizione subappalti del General contractor;

e definizione subappalti del General contractor; la contabilità integrata dei lavori e di tutte le forniture ;

e di tutte le ; l’emissione automatizzata S.A.L. 30% – 60% e finale per Superbonus 110%;

e per Superbonus 110%; l’ elaborazione automatica documentazione per portale ENEA;

per portale ENEA; l’estrazione S.A.L. per pagamento dei subcontractors.

Gli appuntamenti

7 maggio

SUPERBONUS 110% e Compensi Professionali: Pratica ENEA, Relazione Tecnica (ex Legge 10) e Corrispettivi Tecnici

11 maggio

SUPERBONUS 110%: analisi di 2 casi pratici

19 maggio, 20 maggio, 26 maggio, 27 maggio

SUPERBONUS 110%: dalla Pratica ENEA ai Corrispettivi Tecnici, Computo Metrico e Contabilità del General Contractor

28 maggio

SUPERBONUS 110%: Pratica ENEA, Relazione Tecnica (ex Legge 10) e Corrispettivi Tecnici

Prossimo appuntamento: il programma e i relatori

Venerdì 7 maggio ore 14.30- 18.30

All’interno del webinar si parlerà di:

Criteri adottati per la formazione delle linee guida per l’applicazione del D.M. 17 giugno 2016 per il calcolo degli onorari relativi al Superbonus;

relativi al Superbonus; Certezza dei pagamenti per i professionisti tecnici nelle pratiche edilizie private: stato di attuazione nei primi due anni e emendamento predisposto alla L.R. 16/2016 attualmente in discussione;

attualmente in discussione; Approfondimento pratico sul Superbonus 110% per l’efficientamento energetico con l’utilizzo dei Software Blumatica.

I relatori saranno:

Arch. Giuseppe Falzea , presidente O.A.P.P.C. Messina;

, presidente O.A.P.P.C. Messina; Arch. Antonello Longo , vicepresidente O.A.P.P.C. Messina, componente per architetti, tavolo di lavoro compensi professionali Rete Professioni Tecniche nazionale;

, vicepresidente O.A.P.P.C. Messina, componente per architetti, tavolo di lavoro compensi professionali Rete Professioni Tecniche nazionale; On. Avv. Giampiero Trizzino , deputato M5S ARS, componente, già presidente, IV Comm. Territorio e Ambiente, proponente norma certezza dei pagamenti in Sicilia;

, deputato M5S ARS, componente, già presidente, IV Comm. Territorio e Ambiente, proponente norma certezza dei pagamenti in Sicilia; Sergio Schettini, Area Ricerca e Sviluppo Blumatica.

Per maggiori informazioni:

Blumatica

