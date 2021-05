Ascensore per disabili trainato in caso di Super Ecobonus

Ascensore per i disabili come lavoro trainato in caso di Superbonus energetico: l’agevolazione è ammessa anche se nell’edificio non ci sono né disabili né over sessantacinquenni? Ebbene sì. Il Ministero dell’Economia dà il via libera allo sconto sugli ascensori a patto che rispettino le norme della legge in materia di accessibilità ai disabili. Il chiarimento è arrivato in risposta a un’interrogazione presentata dal gruppo di deputati PD.

Ascensore agevolato, il requisito dell’età non serve

A rispondere ai deputati, in forma scritta, l’ufficio legislativo del Ministero. Il quesito riguardava le modalità di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio, in base alle quali a partire dal 1° gennaio di quest’anno è possibile ottenere la detrazione del 110% anche per l’installazione di nuovi ascensori, che rientrano nella lista degli interventi trainati in tutti i casi in cui vengano realizzati nell’immobile degli interventi trainanti che consentano la riduzione di due classi di consumo energetico.

La norma legava però l’agevolazione alla presenza dell’edificio di soggetti con almeno 65 anni di età. Un requisito che, però, a parere del Ministero non è affatto necessario. Nel testo si legge infatti che “si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a 65 anni sia in ogni caso irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio“. Questo in considerazione del fatto che, come ribadito peraltro nella circolare 19/2020 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche è riconosciuta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore, anche in assenza di disabili.

Quindi, si legge ancora, l’agevolazione spetta a prescindere, qualora l’intervento presenti le caratteristiche richieste dalle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi, in questo caso, dalla Legge 13/1989. È bene sottolineare, però – si legge ancora nel testo – che la detrazione per l’installazione degli ascensori è riconosciuta esclusivamente nel caso superbonus energetico, in quanto gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche fanno parte degli interventi trainati a condizione che venga assicurato il doppio passaggio di classe energetica per l’edificio.

Ascensore e cessione del credito

Per quanto riguarda invece la cessione del credito, contrariamente a quanto si pensava in precedenza, sarà possibile cedere il credito anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate, e ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

