In questi giorni non si fa altro che parlare di proroga Superbonus al 2023 e transizione verso un unico bonus edilizio al 75% che ingloberà tutti quelli finora esistenti. Ma a conti fatti, c’è ancora tempo per accedere alle agevolazioni e al 110% stesso. Dunque meglio risolvere i dubbi rimasti.

Oggi ci occuperemo di rispondere al seguente quesito. Nel caso in cui si intervenga sfruttando l’agevolazione Superbonus 110%, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus stesso, è possibile fruire di altre agevolazioni? Vediamolo in dettaglio, dato che è solo una delle 200 risposte a quesiti e linee guida riportate in questa raccolta speciale.

Come si abbina il Superbonus a un’altra agevolazione

DOMANDA

Nel caso in cui la spesa per l’intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, ad esempio intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2, sulla parte eccedente si può beneficiare di altra agevolazione?

RISPOSTA

Il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’Ecobonus per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato (>> qui le istruzioni). In ogni caso per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione (circolare 30/2020).

Spesa massima interventi trainati: esempio

Proponiamo un altro quesito sempre sui massimali di spesa ammessi per le detrazioni edilizie 2021.

DOMANDA

Come si determina la spesa massima per gli interventi trainati per i quali l’Ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile e non sulla spesa?

RISPOSTA

La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione del 110 per cento, ossia detrazione massima diviso 1,1. Così ad esempio nel caso degli infissi per i quali è previsto un ammontare massimo della detrazione di 60.000 euro, il tetto di spesa ammesso al Superbonus è pari a 54.545 euro.

In dettaglio:

per l’ acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l’articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo 1, comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;

di finestre o di schermature solari nonché per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l’articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo 1, comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’articolo 14, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro.

Un’altra agevolazione interessante è il Sismabonus 110%, che puoi applicare facilmente eseguendo Interventi FRCM. In questo articolo spieghiamo cosa sono e per chi è più esperto, riportiamo un caso pratico di confinamento dei pilastri in muratura.

