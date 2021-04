Webinar isolamento acustico delle facciate: consigli ed errori (da evitare)

Un edificio ben progettato oltre a dover garantire un’ottima coibentazione dal punto di vista termico, deve rispettare precisi parametri anche per l‘isolante acustico.

Tutti i rumori provocati da elementi esterni, da possibili vicini di casa o impianti possono disturbare le normali attività giornaliere sia all’interno della casa, sia negli ambienti di lavoro. In questo modo, si perde il comfort all’interno dell’ambiente, ma anche l’immobile, presentando queste problematiche può perdere di valore economico. Per cui è fondamentale nel momento della progettazione di individuare i punti di maggior dispersione del suono e di prevedere degli espedienti per attenuare l’energia d’urto delle onde sonore interrompendo la continuità della struttura con l’inserimento per esempio, di un materiale elastico che blocchi la vibrazione (come ad esempio, pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti).

Alcuni di questi argomenti verranno trattati all’interno del Webinar sull’isolamento acustico delle facciate organizzato da EdilTecnico in collaborazione con Maggioli Formazione, che si terrà mercoledì 19 maggio 2021 dalle 16.00 alle 17.30.

Webinar isolamento acustico delle facciate: il docente e il programma

Il corso gratuito è rivolto ai tecnici del settore delle costruzioni e alle imprese edili. Ai partecipanti saranno fornite utili nozioni pratiche con esempi operativi di “cosa fare” e “cosa non fare” con particolare riferimento all’isolamento acustico delle facciate degli edifici, tema di grande interesse anche le attuali agevolazioni fiscali (Superbonus 110% e Bonus Facciate).

A intervenire nel webinar ci sarà il docente:

Renzo Sonzogni, ingegnere edile, libero professionista, esperto in materia di acustica ed efficienza energetica degli edifici. È attivo da anni come docente nell’ambito di corsi sull’efficienza energetica degli edifici, su acustica e vibrazioni, compresi corsi di formazione per tecnici competenti in acustica. Partecipa a gruppi di lavoro per lo sviluppo di regolamenti acustici e di normative nell’ambito dell’acustica passiva ed ambientale. Si occupa inoltre di contenziosi come consulente del tribunale.

Nel corso tratterrà di diversi argomenti. Di seguito, si trova l’elenco del programma.

Inquadramento degli obblighi di legge e parametri da rispettare ai fini acustici:

– Quando sono obbligatori i requisiti acustici in relazione alle diverse tipologie di interventi edilizi?

– Per interventi di facciata correlati al Superbonus 110% occorre rispettare dei requisiti?

Principi di acustica:

– Fonoassorbimento e fonoisolamento sono la stessa cosa?

– Isolamento in frequenza ed in indice unico. Quale parametro si impiega per il rispetto dei limiti?

Influenza dei serramenti nell’isolamento acustico di facciata:

– Criteri di scelta dei serramenti.

– Perché per alcuni locali è sufficiente un serramento con un potere fonoisolante da 37 dB e in altri locali potrebbe essere necessario da 42 dB considerando che il limite di isolamento acustico di facciata è il medesimo per i due locali?

Errori più frequenti nell’isolamento acustico di facciata (e come evitarli):

– Errori più frequenti nella posa dei serramenti.

– L’isolamento termico a cappotto può ridurre l’isolamento acustico di una facciata? (purtroppo spesso si)

– Cassonetti preformati con materiali isolanti espansi: come si può migliorare la performance acustica?

– L’effetto di fori e ventilazioni meccaniche puntuali nell’isolamento acustico di facciata.

