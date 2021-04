Autorizzazione paesaggistica: i motivi sul no del Consiglio di Stato

Quando parliamo di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza rappresenta l’organo in grado di consentire o di negare gli interventi edilizi all’interno delle aree soggette a vincoli paesaggistici o archeologici. Quest’ultimi vengono disciplinati dal Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che segnala i luoghi tutelati e le direttive di pianificazione. Ma cosa succede nel caso in cui si voglia costruire in un’area con un vincolo paesaggistico? E se questo luogo è già stato oggetto di interventi di urbanizzazione? Per rispondere al quesito, viene in aiuto la sentenza del Consiglio di Stato con riferimento a un caso specifico. Vediamo quale.

Autorizzazione paesaggistica: come progettare in un’area soggetta a vincolo?

Il caso. L’area, dove un’azienda vuole edificare si trova ad essere già stata urbanizzata e antropizzata con altre strutture commerciali di notevoli dimensioni. Inoltre, è soggetta a un vincolo paesaggistico e archeologico che non può essere contestato. Per cui, nei confronti dell’intervento edilizio la Soprintendenza si è espressa in maniera sfavorevole. Al contrario, secondo il TAR il parere negativo della Soprintendenza, in sede di conferenza dei servizi, è considerato immotivato, in quanto esso si limita “ad una mera descrizione del progetto ed all’assiomatica espressione di un giudizio di incompatibilità”.

Tuttavia, quando si parla di edilizia, una sentenza di primo grado può essere tranquillamente ribaltata nel secondo grado di giudizio. Infatti, è quello che è successo in questo caso con il Consiglio di Stato che con la sentenza 3067 del 14 aprile 2021, è andato contro il giudizio del TAR. Il Consiglio è stato richiamato, anche con il ricorso del MIBACT, per annullare la decisione di primo grado con la quale il TAR aveva accolto le deduzioni del ricorrente in merito al diniego di nulla osta nell’ambito della conferenza di servizi decisoria, su una istanza per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale e direzionale.

Da dove parte la sentenza di primo grado?

Nello specifico, il TAR aveva accolto il ricorso della società che contestava il giudizio negativo della Soprintendenza. Infatti, l’azienda affermava che pur essendoci un vincolo (paesaggistico e archeologico), l’area era già stata oggetto di edificazione da parte di altre strutture commerciali, come si evinceva anche dalle fotografie satellitari di Google Earth che i giudici consideravano a tutti gli effetti prove valide.

Anche la planimetria catastale presentata, anche se non dettagliata, risultava un documento importante dal momento che riportava comunque gli estremi delle particelle interessate.

Inoltre, dopo aver esaminato le fotografie, nella parte settentrionale dell’area d’interesse, delimitata del tracciato, si trova ancora oggi un’ampia zona di terreno scarsamente edificata e il tracciato stradale è ben evidenziato, questione importante per la Soprintendenza. Infatti, c’è il rischio che facendo una nuova edificazione e aumentando considerevolmente la superficie coperta dell’area, si possa andare a inficiare sul valore patrimoniale del tracciato. La questione sarebbe priva quindi di vizi sindacabili in questo caso, portando quindi ad accogliere gli argomenti inseriti nell’appello principale.

