Webinar Architettura che verrà: la progettazione del domani

Con l’avvento della campagna vaccinale iniziano i primi passi verso un lento “ritorno alla normalità“. Anche se a distanza di un anno, ancora non si ha la certezza di quando finirà totalmente l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Quello che è certo, è che la pandemia ha cambiato fortemente i ritmi, i modi lavorare, le relazioni e la mobilità all’interno delle città. Molti hanno dovuto ripensare alle loro abitudini e adattarsi alle restrizioni. Ma la scia negativa portata dalla pandemia ha rivelato anche lati positivi, soprattutto per quanto riguarda il risparmio delle risorse e del tempo, che hanno permesso di svolgere attività che prima erano considerate impensabili da remoto.

Come la pandemia sta cambiando la progettazione degli spazi

Per i diversi motivi sopra citati, anche il mondo dei progettisti si è dovuto adattare a questo enorme cambiamento. Sono nate nuove esigenze progettuali sia architettoniche, sia urbane, che vedono un grande focus sulla distribuzione degli spazi. Infatti, il cambiamento principale è stato proprio dentro le abitazioni, dove si privilegia sempre di più una zona giorno ampia con un ambiente dedicato allo studio, oltre che uno spazio di pertinenza esterno privato. Inoltre, sono previste grandi novità in termini di flessibilità e suddivisione degli spazi, nell’organizzazione degli edifici ad uso ufficio così come nelle strutture alberghiere e nei ristoranti. In aggiunta, la progettazione urbana tenderà sempre di più a valorizzare gli spazi pubblici e la mobilità green separandoli dal traffico stradale.

Ciclo di seminari di The Plan: Architettura che verrà

Dopo il successo del format virtuale del 2020, con un’altissima partecipazione, è stato confermato il nuovo ciclo di seminari, chiamato “L’architettura che verrà: idee, opportunità e soluzioni per una progettazione che guarda al domani”, organizzato dalla rivista The Plan, che saranno online nella prima metà del 2021 e in presenza nella seconda metà dell’anno. Il programma di conferenze sarà caratterizzato da interventi altamente qualificati di importanti architetti del panorama italiano, operatori immobiliari e aziende partner di qualità. Si discuterà sui diversi sviluppi e sulle trasformazioni nella progettazione architettonica e urbana, in seguito ai cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria.

Durante i primi 7 appuntamenti virtuali, in programma da aprile a luglio, i relatori si confronteranno e mostreranno le opportunità e le soluzioni su come approcciarsi ad una progettazione che guarda al domani.

Ogni conferenza avrà una durata di 4 ore e prevedrà un’introduzione da parte del moderatore, alcuni interventi tecnici, due interventi di importanti architetti del panorama italiano e Q&A. Per ogni evento è stato richiesto l’accreditamento al CNAPPC di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per architetti.

Gli appuntamenti

Giovedì 8 aprile EVENTO CONCLUSO

Guido Bastiani, Kervis Asset Management

Alessandro Pistolesi, Studio Transit

Giovedì 22 aprile EVENTO CONCLUSO

Riccardo Ronchi, Kryalos

Federica De Leva e Antonio Gioli, GBPA

Martedì 4 maggio

Rosario Grimaldi, InvestiRE

Giuseppe Tortato, Giuseppe Tortato Architetti

Martedì 25 maggio

Luca Piazza, Camplus

Francesco Isidori, Labics

Giovedì 3 giugno

Simone Santi, Lendlease

Gianandrea Barreca, Barreca & La Varra

Giovedì 17 giugno

Francesco Percassi, Costim

Joseph Di Paquale, JDP Architects

Mino Caggiula, Mino Caggiula Architects

Giovedì 1 luglio

Anna Di Gironimo e Francesca Vagliani, Covivio

Paolo Iotti, Iotti+Pavarani Architetti

Prossimo appuntamento: il programma e i relatori

Martedì 4 maggio ore 14.30-18.30

Terzo appuntamento con i Seminari di Architettura organizzati da The Plan con il tema “L’architettura che verrà: idee, opportunità e soluzioni per una progettazione che guarda al domani”. Si discuterà su come l’architettura contemporanea possa diventare uno strumento di rigenerazione urbana e sociale presentando il progetto per l’Arcadia Center a Milano.

I relatori saranno:

Dott. Rosario Grimaldi , Head of office & commercial di InvestiRE SGR;

, Head of office & commercial di InvestiRE SGR; Arch. Giuseppe Tortato, fondatore dello studio di architettura Giuseppe Tortato Architetti.

La partecipazione è gratuita.

>>> Per iscriverti clicca qui <<<

