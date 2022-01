Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus

Aggiornamento del 26 gennaio 2022_Il documento di ricerca “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus” datato 19 aprile 2021 a cura del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti viene aggiornato alla Legge di Bilancio 2022, che prevede la proroga Superbonus per gli interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, al:

110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate)

(fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate) 70% per il 2024

65% per il 2025

Ricordiamo, inoltre, che la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) oltre a prevedere la proroga della cessione del credito/sconto in fattura anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, ha inglobato le disposizioni del Decreto Antifrodi, abrogato dall’art. 1, comma 41, estendendo così anche per Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni 50% e Bonus Facciate, l’obbligo, già previsto per il Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

All’interno del documento check list visto di conformità, vengono date le indicazioni su quali controlli effettuare per ottenere il rilascio del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Per poter scaricare la check list Ecobonus e Sismabonus 110% e relativo documento FNC/CNDCEC aggiornato alla Legge di Bilancio 2022 è necessario consultare il sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti dove il professionista può farne richiesta.

Sul visto di conformità, abbiamo ricordato in questo articolo, che è stato pubblicato il memorandum dell’Agenzia delle Entrate, una guida che analizza per punti tutti gli aspetti che riguardano il visto di conformità, utile soprattutto per il professionista che rilascia il visto.

Ma quali sono i documenti da verificare per poter ottenere il visto? Vediamo di seguito nel dettaglio.

Check list visto di conformità: quali documenti verificare?

Prima di fornire l’elenco dei documenti da verificare per ottenere il Superbonus, nel documento viene fatta una premessa che sottolinea l’importanza delle responsabilità amministrative e anche penali che possono nascere a seguito di eventuali errori o infedeltà nell’effettuazione dei controlli da parte del professionista.

Per tale motivo il rilascio del visto di conformità richiede particolare attenzione e un esame dettagliato della documentazione prodotta dal contribuente, affinché siano rispettati gli adempimenti previsti dall’articolo 119.

All’interno del documento viene elencata una sintesi dei documenti da verificare, ovvero:

documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori attestato di prestazione energetica (ape) ante intervento atto di cessione dell’immobile fatture e altri documenti di spesa bonifici bancari o postali dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari documentazione specifica su parti comuni per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’enea della scheda descrittiva (modelli c e d – decreto “requisiti – ecobonus”) attestato di prestazione energetica (ape) post intervento asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’enea (ecobonus) asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (sismabonus) polizza rc del tecnico sottoscrittore consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore

Supporto per i bonus dedicato ai commercialisti

Quale supporto hanno a disposizione i commercialisti che seguono le pratiche del Superbonus?

Sul sito della Fondazione Nazionale Commercialisti è presente un’area riservata dalla quale scaricare anche i modelli di dichiarazioni sostitutive, il facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo, la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sul tema, oltre alle chek list Ecobonus e Sismabonus (in formato personalizzabile) con il relativo documento di ricerca FNC/CNDCEC.

Per scaricare gli allegati dall’apposita area riservata creata per i commercialisti sul sito della Fondazione, basterà compilare un modulo presente sullo stesso sito.

Come calcolare il costo della cessione del credito? Ecco il software cloud

Oltre agli strumenti messi a disposizione dalla FNC, vediamo quali altre utili risorse sono disponibili a supporto dei professionisti che si occupano di interventi Superbonus 110% e detrazioni fiscali, come il software cloud Superbonus 110%.

Il software permette di orientarsi nella complessa normativa tecnica e fiscale legata anche ai cosiddetti Super Sismabonus e Super Ecobonus, e guida in maniera efficace alla scelta più corretta degli interventi da eseguire.

Il nuovo software cloud è una pratica soluzione (anche per chi deve sottostare alle richieste dei committenti): propone un calcolo simulato di costo della cessione del credito per le detrazioni spettanti (ipotizzando una cessione complessiva) tenuto conto dello sconto effettuato sulla cessione e degli interessi dovuti su eventuali finanziamenti ponte erogati dagli istituti finanziari.

L’applicativo dà la possibilità di condividere il software con colleghi e collaboratori di studio. In questo modo tutti i componenti del team possono lavorare anche da luoghi differenti.

In questo articolo ne abbiamo parlato in maniera più approfondita >Software Superbonus 110%: calcola subito la detrazione <

iStock.com/natasaadzic