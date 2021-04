Corsi acustica 2021: il calendario organizzato dal Collegio Ingegneri Toscana

Un calendario ricco di appuntamenti, dedicati all’aggiornamento professionale in acustica, quello proposto dal Collegio Ingegneri della Toscana.

I corsi acustica 2021 si terranno dal 11 maggio al 10 giugno 2021, si svolgeranno tramite la piattaforma Meet del pacchetto software G Suite di Google e verranno attivati con il raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.

I docenti coinvolti sono:

Ing. Sergio Luzzi (direttore dei corsi),

Ing. Francesco Borchi,

Arch. Lucia Busa,

Dott. Riccardo Fusi,

Ing. Vincenzo Giuliano.

I partecipanti dovranno frequentare il 100% delle ore dedicate sia alla didattica frontale che alle esercitazioni, ed è previsto un esame finale con domande a risposta multipla per ciascun corso.

Vediamo nello specifico il programma con date, orari e tematica trattate.

Corsi acustica 2021: il programma

ACUSTICA ARCHITETTONICA E CAM 2021

Quando?

11 e 13 MAGGIO 2021 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30

Il corso è strutturato in quattro moduli didattici e si rivolge ai tecnici competenti in acustica, ai professionisti in generale per aggiornare la loro formazione in particolare sulle tematiche dell’acustica architettonica e del comfort acustico negli ambienti di vita e di lavoro.

I quattro moduli sono strutturati in modo da fornire, tramite lezioni frontali ed esempi tratti da casi studio, le nozioni di base in materia di acustica e progettazione del comfort acustico, di conoscenza e verifica dei parametri che influenzano la qualità acustica degli ambienti di vita e di lavoro, nonché sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) e i requisiti acustici passivi degli edifici.

Al termine di ogni modulo sono previste domande e risposte tra docenti e partecipanti.

Moduli e docenti:

MODULO 1 > Requisiti acustici passivi e CAM 11 maggio 10.00-12.00 – Docente: Arch. Lucia Busa

MODULO 2 > CAM e requisiti acustici nella fase di costruzione – Il rumore dei cantieri e nei cantieri 11 maggio 13.30-15.30 – Docente: Ing. Francesco Borchi

MODULO 3 > Progettazione e verifiche della qualità acustica degli ambienti di vita – CAM e requisiti acustici nella fase di progettazione 13 maggio 10.00-12.00 – Arch. Lucia Busa

MODULO 4 > Introduzione all’acustica e alla progettazione del comfort 13 maggio 13.30-15.30 – Docente: Ing. Sergio Luzzi



ACUSTICA FORENSE 2021

Quando?

17 e 20 MAGGIO 2021 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30

Il corso è strutturato in quattro moduli didattici. La prima parte è dedicata alla didattica frontale sulle basi di acustica necessarie per poter svolgere consulenze d’ufficio e di parte in materia di rumore. Nelle parti successive si affrontano sistematicamente con lezioni frontali ed esempi tratti da casi studio i diversi aspetti del contenzioso in materia di disturbo da immissioni e di non conformità edilizia, incluse le problematiche legate al rumore dei cantieri e alla svalutazione degli immobili.

Al termine di ogni argomento sono previste domande e risposte tra docenti e partecipanti.

Moduli e docenti:

MODULO 1 > 17 maggio 10.00-12.00 – Ing. Sergio Luzzi

MODULO 2 > 17 maggio 13.30-15.30 – Ing. Sergio Luzzi

MODULO 3 > 20 maggio 10.00-12.00 – Arch. Lucia Busa

MODULO 4 > 20 maggio 13.30-15.30 – Ing. Vincenzo Giuliano

ACUSTICA NEI LUOGHI DI LAVORO 2021

Quando?

8 e 10 GIUGNO 2021 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30

Il corso è strutturato in due moduli didattici strutturati in modo da fornire ai discenti, tramite lezioni frontali ed esempi tratti da casi studio, le nozioni di base in materia di acustica, bonifica del rumore negli ambienti di lavoro, progettazione del comfort acustico. Nella seconda parte del corso saranno trattati i temi delle principali norme riguardanti la valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori e, anche attraverso l’esame di casi pratici, esaminate le problematiche relative alla redazione del documento di valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori ed alla verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale per l’udito.

Al termine di ogni modulo sono previste domande e risposte tra docenti e partecipanti.

Moduli e docenti:

MODULO 1 > Fondamenti di acustica, bonifica del rumore negli ambienti di lavoro 8 giugno 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.30 – Docente: Ing. Sergio Luzzi

MODULO 2 > Aspetti tecnici e problematiche applicative, esperienze di misura e valutazione del rumore 10 giugno 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.30 – docente: Dott. Riccardo Fusi



Come iscriversi?

I corsi prevedono il versamento di una quota per ogni singolo corso di aggiornamento pari a € 120,00 oltre iva come per legge per un totale di € 146,40.

Per conoscere le agevolazioni e le modalità di iscrizione:

>SCARICA IL PDF COMPLETO CON TUTTE LE INDICAZIONI<

Per partecipare ai corsi:

>SEGUI QUESTO LINK PER L’ISCRIZIONE<

