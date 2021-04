Soprattutto nell’ultimo periodo è diventato fondamentale raggiungere alti standard di igiene e di sostenibilità. L’architettura e l’interior design hanno il dovere di rispondere a questi precisi bisogni adattandosi alle situazioni attraverso l’innovazione e la tecnologia. Anche all’interno delle mura domestiche è necessario avere certi requisiti dal momento che questi sono i luoghi, dove le persone si ritrovano nell’intimità dei propri spazi.

In che modo risolvere il problema dell’igiene nei bagni?

Uno degli ambienti più vissuti della casa è rappresentato dal bagno che deve mantenere costantemente un alto livello di pulizia e di sanificazione. Avere dei sanitari che possano semplificare l’igienizzazione permette ai fruitori di sentirsi sereni in un luogo sicuro e salubre.

Esistono diversi prodotti che vengono in aiuto a queste esigenze, nello specifico quelli proposti dall’Ideal Standard, azienda importante nella produzione di soluzioni per i bagni di ottima qualità in ambito residenziale e contract. Grazie alle innovazioni e agli investimenti questi arredi rispondono a precise necessità e si riescono ad adattare ai mutamenti delle esigenze. Vediamo ora nello specifico quali sono i prodotti in questione.

Cosa fare contro la proliferazione degli agenti batterici?

AquaBlade® è una tecnologia di scarico e una valida soluzione pulita e silenziosa che permette di avere un grande livello di igiene e un minor consumo d’acqua. Difatti, la presenza di un doppio canale interno crea una parete uniforme del liquido e due getti frontali atti a eliminare lo sporco. Grazie al suo sistema innovativo, il canale di scarico è posto in prossimità del bordo superiore del vaso, permettendo una completa pulitura della superficie ad ogni uso. Controllando con precisione il flusso dell’acqua, questa tecnologia garantisce un’ottima pulizia, evitando schizzi, limitando l’esposizione ad agenti batterici e rendendo i bagni degli ambienti sicuri, aspetto fondamentale, anche in ambito privato. Non essendoci la brida, dove si creano di solito i batteri e le incrostazioni, il vaso acquista un valore aggiunto anche nell’estetica.

Ma oltre ad essere un prodotto funzionale è anche silenzioso, infatti rispetto a un getto tradizionale il rumore dello scarico si abbassa del 25 per cento.

Questa tecnologia si può trovare nella serie: Blend Curve, Blend Cube della Atelier Collections e in quella Connect Air, Tesi, Strada II, Dea, Tonic II, Connect.

Come installare un sistema di scarico?

ProSys™ è una serie di soluzioni di installazione e risciacquo con diverse funzionalità. Si installa facilmente e ha una manutenzione semplice, oltre che garantisce un notevole risparmio di energia e acqua. Le cassette e i telai dei vasi sono di diverse profondità e altezze, offrendo molteplici soluzioni per installare sia su muratura che su cartongesso. Tecnologie e funzionalità innovative sono alla base di questo sistema. Tra cui, per esempio:

SmartFlush , sviluppato per ottimizzare le alte qualità igieniche del prodotto, erogando un detergente direttamente nella brida del vaso. Ogni volta che viene usato, il sistema pneumatico rilascia ad effetto ritardato 2 ml di liquido all’interno del tubo di risciacquo. In questo modo, i canali smaltati interni vengono igienizzati e si può limitare la formazione di calcare e la diffusione batterica;

SmartValve è una speciale valvola d'ingresso, grazie alla quale si può ridurre il consumo idrico del 12% e risparmiare fino a 63 litri d'acqua alla settimana;

SmartForce è una tecnologia con anche le placche Symfo™ e Altes™, sfrutta la forza dell'acqua, immagazzinando l'energia ad ogni risciacquo e permette di non utilizzare un'alimentazione elettrica.

Inoltre, ci sono i prodotti:

ProSys Comfort™ il telaio con altezza regolabile, gestibile da remoto, dedicato a tutti gli utenti con mobilità ridotta o ai più piccoli;

NeoX™, il modulo sanitario esterno ideale per le ristrutturazioni rapide e semplici, dal momento che non ci sono interventi sulle strutture esistenti.

Come fare con i pezzi di ricambio?

Le tecnologie e gli arredi forniti dall’azienda sono soggetti a garanzie. Ogni elemento, dai vasi, alle guarnizioni, ai componenti segue i principi di durevolezza ed è fornito anche di eventuali pezzi di ricambio. In questo modo, è possibile utilizzare questi prodotti per realizzare ambienti moderni, confortevoli e sicuri per tutti.

Immagine di copertina: Ideal Standard – Prosys