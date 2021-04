Webinar colori: come progettare nell’architettura d’interni

Quando si parla di architettura d’interni il colore rappresenta uno degli elementi principali che determinano la percezione degli spazi. In base alle diverse tonalità che si scelgono per l’ambiente si potrà influire sulle sensazioni dei fruitori e determinare quali atmosfere quella stanza trasmetterà. In generale, i colori si distinguono in due macro famiglie: quelli caldi (giallo, arancione, rosso, ma anche marrone e beige) e la gamma dei colori freddi (blu, verde e viola).

Di solito, i colori caldi richiamano alla vitalità e al calore e per questo risultano perfetti per gli spazi della casa che accolgono i visitatori, come la sala da pranzo e la cucina. Mentre i colori freddi, regalano sensazioni di intimità e di rilassamento, per cui vengono preferiti nella zona notte.

Questo perché, grazie a degli studi scientifici, è stata confermata la correlazione tra le nostre percezioni e i colori. Quest’ultimi creano degli stimoli sensoriali che sollecitano il nostro sistema limbico, rielaborando le informazioni e rispondendo con delle precise emozioni.

Avendo un ruolo così importante nel comunicare, il colore viene usato molte volte, come strumento della progettazione d’interni. Di solito, per un ambiente si scelgono massimo tre tonalità: quella principale, per lo più neutra, quella secondaria (arredi) e quella accentuata, da usare in piccole quantità. Altri espedienti possono essere l’accostamento di due tonalità complementari, ossia quelle specchiate nella ruota dei colori, oppure associarne due analoghe.

La scelta dipenderà sempre dall’effetto e dall’atmosfera che si vuole creare all’interno degli ambienti progettati.

Alcuni argomenti sopra trattati saranno discussi all’interno del Webinar colori. Ma vediamo ora nel dettaglio il programma e i docenti del corso online, organizzato da Rockfon, azienda leader a livello mondiale nei prodotti per l’acustica, che si terrà mercoledì 14 aprile 2021, dalle 11.00 alle 12.00.

Webinar colori: il programma e i docenti

Il corso online gratuito affronterà il tema dei colori e delle influenze che questi possono avere sulle persone. Partendo dalla visione psicologica e dagli effetti fisiologici, passando tra i simbolismi cromatici, il ruolo del suono, fino arrivare alla funzione fondamentale negli spazi architettonici.

Come relatori che tratterranno queste tematiche ci saranno:

Massimo Caiazzo, presidente di IACC Italia (International Association of Color Consultants) e docente di Color Design presso la SPD Scuola Politecnica di Design di Milano ;

“I colori sono una sorgente energetica, percettiva e culturale, una risorsa preziosa che consente

di valorizzare l’ambiente apportando benefici concreti alla qualità della vita. Umanizzare i luoghi

significa innanzitutto progettare per il benessere e la dignità della persona e rendere più

piacevoli le azioni e le relazioni quotidiane. Il giusto equilibrio cromatico migliora la percezione,

protegge la vista e contribuisce al benessere fisiologico complessivo”

Gianluca Tereo, Project Sales Specialist Rockfon per

l’Area Lombardia, che dialoga quotidianamente con progettisti, architetti e tecnici per offrire

consulenza sullo sviluppo della loro idea progettuale con le soluzioni tecnico-architettoniche

della gamma Rockfon.

A chi si rivolge il Webinar colori e interior design?

Questo corso online gratuito è rivolto a tutti, ma principalmente ai tecnici, ai designer e a tutti quei professionisti che lavorano nel mondo dell’architettura e dell’interior e che possono trovare nel colore un valido strumento per la progettazione.

Difatti, nel webinar viene lasciato questo messaggio: “Per i tuoi prossimi progetti, lasciati ispirare dal colore“.

