Edilizia sostenibile appalti pubblici: webinar su CAM, casi pratici e punteggio di gara

L’importanza che la sostenibilità ambientale sta assumendo nel settore costruzioni è in aumento e a promuovere il cambiamento, verso lo sviluppo sostenibile, è l’Europa.

Parlare di appalti pubblici sostenibili significa intervenire sia sotto un punto di vista economico, sia ambientale e sociale. L’Agenda 2030 dell’ONU e il programma 2019-2024 della Commissione Europea parlano di un’economia a zero emissioni sviluppata nell’ambito del Green Deal europeo, e di ingenti risorse da destinare agli stati membri per un’Europa sempre più sostenibile.

In particolare per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, la Commissione Europea ha ritenuto necessario intervenire, potendo gli importi di spesa annuali influenzare il mercato verso produzioni e consumi sostenibili.

Maggioli Editore e Manni Group organizzano un corso online gratuito dedicato al tema della sostenibilità applicata agli appalti pubblici di lavori per la riduzione dell’impatto sul microclima, dell’inquinamento atmosferico e per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici in caso di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli stessi.

Quando?

Giovedì 29 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle 15.30

Durante il corso saranno trattate anche le soluzioni tecnologiche applicabili all’intero involucro edilizio per garantire il pieno rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Webinar edilizia sostenibile appalti pubblici: i docenti e il programma

I docenti del corso sono:

Roberta Bertolani – Avvocato amministrativista. Esperto in materia di contrattualistica pubblica. Collaboratore del Corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano.

Cesare Arvetti – Architetto, opera presso il Research & Development Department di Manni Group. Esperto Isopan con più di 10 anni di esperienza nel mondo della costruzione a secco, supporta i maggiori studi di architettura e di progettazione per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze dei singoli progetti.

Ester Caldana – Architetto laureata presso il Politecnico di Milano, lavora nell’ufficio tecnico di Isopan collaborando con numerosi studi di architettura e progettazione per ricercare, sviluppare ed implementare le soluzioni più idonee alle loro esigenze.

Il programma prevede i seguenti interventi:

La gestione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) negli appalti

a cura di Roberta Bertolani

L'ottimizzazione delle prestazioni energetiche attraverso l'impiego di facciate ventilate e tetti verdi con illustrazione di un caso pratico

a cura di Cesare Arvetti ed Ester Caldana

a cura di Cesare Arvetti ed Ester Caldana

Indicazioni operativa per la gara d'appalto (realizzazione di una griglia di attribuzione dei punteggi)

a cura di Roberta Bertolani

a cura di Roberta Bertolani

