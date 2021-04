Si avvicina l’avvio del VI ciclo dei corsi di formazione TFA Sostegno 2021, per cui sono previsti 6191 posti totali. L’uscita del bando è prevista per i prossimi mesi (presumibilmente aprile/maggio 2021), ma è consigliabile iniziare a prepararsi già da ora.

Cerchiamo di capire nel dettaglio in cosa consiste il TFA Sostegno, come funzionano le selezioni e soprattutto se e come può accedervi chi è in possesso di una laurea tecnica come quelle in architettura e ingegneria.

TFA Sostegno 2021, di cosa si tratta

Il TFA Sostegno, o Tirocinio Formativo Attivo per insegnanti di sostegno, è un periodo di formazione teorico-pratico (60 CFU Crediti Formativi Universitari) della durata di minimo 8 mesi svolto presso le principali Università italiane che, una volta portato a termine, consente di ottenere l’abilitazione necessaria per diventare insegnante di sostegno. Per accedere a questo corso di specializzazione è però necessario superare delle prove di accesso.

I posti per il VI ciclo sono 6191 (si tratta dei posti residui dei 40 mila autorizzati dal MEF, suddivisi tra IV ciclo 2018/19, già concluso per 14.224 posti, V ciclo 2019/20, in via di svolgimento per 19.585 posti, e VI ciclo), distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. I laureati in ingegneria o architettura (è considerata solo la laurea quinquennale) possono però partecipare solo per scuola secondaria di primo e secondo grado.

TFA Sostegno, titoli richiesti

Infatti, i titoli richiesti per partecipare per la scuola d’infanzia e primaria sono:

– laurea in Scienze della formazione primaria

oppure:

– diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali (o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia)

Mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

– abilitazione specifica sulla classe di concorso;

oppure:

– titolo di laurea (quinquennale) e 24 CFU in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

Gli insegnanti tecnico pratici (ITP), di materie laboratoriali, possono accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno con il diploma (l’art. 5, comma 2 prevede una deroga fino all’anno scolastico 2024/2025 al requisito della laurea), ma solo per la scuola secondaria di secondo grado. I geometri, ad esempio, possono accedere con questa modalità.

TFA Sostegno, prove di selezione

La selezione per l’ammissione al TFA Sostegno prevede le seguenti prove d’esame:

prova preselettiva

prova scritta (non sempre, dipende dall’ateneo scelto)

(non sempre, dipende dall’ateneo scelto) prova orale

tirocinio

La preselettiva è composta da 60 quesiti a risposta multipla (20 quesiti sulla verifica delle competenze linguistiche e della comprensione dei testi in lingua italiana; 40 quesiti per verificare le competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche), a cui rispondere in 2 ore. Questa prima prova non fa punteggio, ma mira a fare una prima scrematura dei candidati.

In base alla legge 41/2020 saltano la preselezione gli invalidi all’80% e i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno e grado scelto. Attendiamo l’uscita dei bandi.

Per iniziare a prepararsi consigliamo:

Immagine: iStock/Halfpoint