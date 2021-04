Tutto sul visto di conformità. Aggiornato il memorandum dell’Agenzia delle Entrate

Una guida chiara, che analizza per punti tutti gli aspetti che riguardano il visto di conformità, è stata pubblicata e aggiornata dalla Direzione regionale del Molise dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento si compone di 7 capitoli più modulistica e riferimenti normativi e al suo interno c’è tutto quello che occorre sapere sul visto di conformità a partire dalla spiegazione su cosa è, fino ad arrivare alle sanzioni e assicurazioni per il professionista, passando per quali sono le conseguenze per il contribuente che compensa crediti senza visto.

La guida è utile soprattutto per il professionista che rilascia il visto.

> Scarica il pdf del vademecum Agenzia dell’Entrate sul visto di conformità <

Gli aggiornamenti più recenti inseriti all’interno del memorandum visto di conformità, datati febbraio 2021, interessano i chiarimenti sull’opzione della cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o dell’utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto in fattura, al posto dell’utilizzo diretto delle detrazioni previste per l’esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili, così come previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020 da ultimo modificato con legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Cos’è il visto di conformità e a cosa serve?

Cosa succede al contribuente che compensa crediti d’imposta in assenza del visto?

Ecco le risposte contenute nella guida memorandum Agenzia delle Entrate sul visto di conformità.

Nell guida viene spiegato che il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, rappresenta uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto predispone la dichiarazione fiscale e attesta di aver eseguito i necessari controlli. Dopo aver sottoscritto la dichiarazione, la trasmette all’Agenzia delle Entrate.

Con il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali viene garantito ai contribuenti il corretto

adempimento di alcuni obblighi tributari.

Il visto agevola anche l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza, e serve a contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

Inoltre l’obiettivo è quello di contrastare le ingiustificate cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Chi può rilasciare il visto di conformità?

I soggetti abilitati sono:

professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;

soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Cosa succede al contribuente che compensa crediti d’imposta in assenza del visto?

Nei confronti del contribuente che compensa crediti d’imposta in misura superiore a 5 mila euro in violazione dell’obbligo di far apporre, sulle dichiarazioni, il visto di conformità dai soggetti legittimati, l’Agenzia delle entrate procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati, dei relativi interessi nonché all’irrogazione delle sanzioni con apposito atto di recupero.

Per saperne di più sul visto di conformità abbiamo riassunto in questo articolo tutte le info più importanti > Superbonus 110%, guida per il visto di conformità <

