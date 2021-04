Indagini complete, Catasto Facile, Visure e documenti ufficiali in un unico sito

Whuis.com è nato con l’obiettivo di offrire a migliaia professionisti un servizio unico e innovativo per semplificare e velocizzare il lavoro quotidiano: uno strumento semplice da usare e ad un prezzo unico sul mercato.

Con Whuis.com fai indagini su persone, aziende e immobili in modo completo, ovunque e in qualsiasi momento grazie all’App Whuis.com (unica in Italia).

Grazie al motore di ricerca unico navighi contemporaneamente ed in tempo reale in Catasto, Camera di Commercio e Conservatorie del territorio nazionale. I risultati delle indagini e i documenti ufficiali sono disponibili immediatamente e possono essere consultati in ogni momento sia dal sito che da App.

Indagini su persone e aziende

In un’unica indagine su persona o azienda hai accesso a un mondo di informazioni utili tra cui dati anagrafici, residenze e domicili storici, patrimonio immobiliare, negatività (dettagli protesti, pignoramenti, pregiudizievoli di Conservatoria e procedure concorsuali), cariche aziendali/partecipazioni attive e recesse, andamento azienda (indici di bilancio degli ultimi tre anni) ed esponenti aziendali.

Con Whuis.com tutte le tue indagini sono salvate automaticamente nella tua Cronologia Indagini e, ogni volta che visualizzi un’indagine che hai già effettuato, i dati sono aggiornati in tempo reale senza alcun costo aggiuntivo.

Indagini su Immobili

Su Whuis.com puoi trovare dati e documenti sull’immobile di tuo interesse, con una semplice ricerca in Catasto, inserendo l’indirizzo o i dati catastali. Inoltre, grazie alla nuova funzionalità Catasto su Mappa è sufficiente cercare la via e cliccare sull’immobile di interesse direttamente dalla mappa. Se non conosci il subalterno, puoi selezionarlo dalla lista e ottenere immediatamente tutte le informazioni su un immobile di interesse: i proprietari, la Mappa Catastale, l’Atto Notarile, la Visura Ipotecaria e Catastale, Note di Conservatoria.

Con Whuis.com puoi ottenere immediatamente la documentazione utile per le pratiche relative al Superbonus 110%, Bonus Edilizia, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni.

Visure e documenti ufficiali 24/7 (senza attesa)

Completa le tue indagini su persone, aziende con: Visure Catastali, Mappe Catastali, Visure Ipotecarie, Visure Camerali, Sviluppo Note Conservatoria e Atti Notarili (Atto di Compravendita, Preliminare, Successione, Mutuo e altro- ispezione titolo telematico) al prezzo più economico sul mercato. Nella Cronologia Visure & Atti, trovi sempre una copia dei documenti acquistati e puoi visualizzarli e condividerli ogni volta che ti serve

Ad oggi oltre 4.000 professionisti utilizzano Whuis.com come strumento di lavoro e hanno già effettuato oltre 1 milione di indagini online: un network sempre più numeroso che crede nella trasparenza delle informazioni e lavora solo con clienti verificati.

