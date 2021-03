Corrispettivo Superbonus: le linee guida RPT per determinarlo

Dalla RPT arriva un nuovo aggiornamento delle linee guida per la determinazione del corrispettivo Superbonus. La nuova versione del documento annulla la precedente emessa dalla RPT con la Circolare n. 61/2020 – Prot. n. 348/2020 del 18/12/2020.

Come spiegato nel testo, le linee guida in questione hanno lo scopo di agevolare la determinazione dei corrispettivi, segnalando sia le categorie dell’opera sia le prestazioni professionali e le possibilità di applicazione.

Viene precisato nel documento che il professionista non dovrà procedere ad una impersonale applicazione degli esempi di calcolo, ma sarà necessario valutare caso per caso quali sono “la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori” così come previsto al punto 5 della circolare 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia dell’Entrate.

Corrispettivo Superbonus e prefattibilità

All’interno delle linee guida viene spiegato che particolare attenzione è stata dedicata alla prefattibilità, ovvero la fase iniziale durante la quale il committente contribuente intende conoscere l’esistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire del credito d’imposta.

Nel caso in cui il tecnico incaricato accertasse la mancanza dei requisiti, ciò comporterebbe l’impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale, con conseguente onere della prestazione professionale a carico del committente. Ne abbiamo parlato qui >Superbonus, compensi professionali non detraibili se non si realizzano gli interventi <

Per la RPT al fine di non determinare un eccessivo onere economico al contribuente, nel documento vi sono due capitoli dedicati alla prefattibilità, sia per l’eco e sia per il sisma bonus.

Si tratta di attività minime professionali, anticipate rispetto al progetto che si dovesse redigere nel caso di accesso alla detrazione fiscale, che consentono al professionista incaricato di dare una risposta quanto più attendibile possibile all’esistenza dei requisiti.

Qualora lo studio di prefattibilità dia esito positivo, sarà possibile usufruire delle detrazioni. In tal caso se il committente decide di procedere a conferire l’incarico al medesimo professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta.

Corrispettivo Superbonus: le linee guida

Le linee guida aggiornate delle Rete delle Professioni Tecniche sono così composte:

Determinazione del Corrispettivo Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Ape Convenzionale Iniziale

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Progettazione e Direzione dei lavori

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Ape Convenzionale Finale

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Asseverazione Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus – Verifica di vulnerabilità sismica

Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus – Progettazione e Direzione dei lavori

Determinazione del Corrispettivo per Ecobonus – Collaudo statico

Determinazione del Corrispettivo per Sismabonus– Asseverazione Determinazione del corrispettivo per responsabile dei lavori per Eco e Sisma bonus Determinazione del Corrispettivo Studio di Prefattibilità Studio di prefattibilità Ecobonus

Studio di prefattibilità Sismabonus

Gli allegati contenuti sono:

Allegato A – Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016

– Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 Allegato B – Prezzi Tipologie Edilizie DEI 2019

– Prezzi Tipologie Edilizie DEI 2019 Allegato C – Esempi Determinazione Corrispettivi C.1 – Edificio condominiale C.2 – Edificio unifamiliare

– Esempi Determinazione Corrispettivi Allegato D – Esempi determinazione Corrispettivo studio di prefattibilità D.1 – Esempi Determinazione Corrispettivo Studio di Prefattibilità (Edificio condominiale) D.2 – Esempi Determinazione Corrispettivo Studio di Prefattibilità (Edificio unifamiliare)

– Esempi determinazione Corrispettivo studio di prefattibilità Allegato E – Schemi Preventivi/Contratti tipo E.1 – Preventivo/Contratto tipo per lo Studio di Prefattibilità E.2 – Preventivo tipo per Ecosismabonus E.3 – Contratto tipo Ecosismabonus

– Schemi Preventivi/Contratti tipo

>> Scarica il pdf linee guida RPT corrispettivo Superbonus <<

