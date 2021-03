Non sapete come calcolare quanto vi spetta dal Decreto Sostegni? Abbiamo provato questo nuovo tool di calcolo in formato excel che consente di determinare l’importo erogabile del contributo a fondo perduto (ai sensi dell’art.1 Decreto Legge 22/03/2021 n°41 – Decreto Sostegni.

Lo consigliamo a professionisti, p.iva e imprese, in cerca di uno strumento agile e immediato. Qui sveliamo le caratteristiche più interessanti.

Tool di calcolo contributo fondo perduto professionisti e p.iva

Come anticipato, il file Excel consente di verificare i requisiti di accesso al contributo e di determinare l’importo spettante. In tal senso, il foglio di calcolo risulta molto utile anche per lo Studio, in quanto consente con il tasto importa nella tabella di salvare in un elenco tutte le simulazioni relative ai propri clienti, e al momento della richiesta copiare e incollare i dati.

Strumenti utili

Il tool permette le seguenti funzioni.

CALCOLO

Si esegue una una simulazione rapida, rendendo visibili solo i dati necessari per la richiesta.

CALCOLO DETTAGLIATO

Si esegue una simulazione, rendendo visibili tutti i calcoli effettuati per il riconoscimento del contributo.

CONSULTARE LA NORMATIVA

Viene riportato l’articolo 1 del D.L. del 22/03/2021 n°41 (Sostegni) e in fondo alla pagina sono presenti dei link per consultare il testo del decreto ed il provvedimento di definizione del contenuto informativo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

CELLE INSERIMENTO DATI

La compilazione va eseguita dall’alto verso il basso, e i campi da compilare appaiono e scompaiono in modo dinamico a seconda delle diverse casistiche.

TABELLA DI CONSULTAZIONE DATO RICAVI/COMPENSI

Molto utile in fase di compilazione risulta questa tabella:

Consiglio

Non tentare di modificare i dati dal basso verso l’alto, il tool potrebbe non funzionare; è quindi consigliato utilizzare il tasto azzurro Pulisci ogni volta che viene rilevato un errore d’inserimento e ricominciare.

Tool Excel Contributo fondo perduto – Decreto Sostegni

Ebook Decreto Sostegni

