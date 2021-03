Forum Ingegneria 4.0. Innovazione e digitalizzazione nei processi di ingegneria e gestione risorse progetto

Parte il primo summit delle Aziende di servizio AEC.

Il Forum Ingegneria 4.0 punterà i riflettori su quei servizi nel settore AEC che stanno evolvendo verso standard innovativi. Un momento di confronto, tra decision makers, nel quale cogliere in anticipo il panorama dei principali trend di business, i pro e contro della digitalizzazione, le sfide vinte nella gestione di Progetti lavorando con grandi team di tecnici.

L’obiettivo è fornire spunti pratici di ciò che serve per innovare l’AEC nel 2021 nel Real Estate Development, Edilizia ed Infrastrutture.

Le Aziende Artelia, MOVYON, DBA Group, Heratech, IdS, Lombardini22, NET Engineering, OneWorks, AECOM, Politecnica, SWS, AEGIS saranno protagoniste della prima edizione del Forum Ingegneria 4.0 attraverso le testimonianze dei loro top managers.

Queste Aziende stanno applicando un nuovo pensiero per creare servizi AEC ottimali, procedendo quotidianamente nell’innovazione dei processi che li rendano più efficienti e sostenibili evidenziando come il crescente impegno nel proprio core business tenga conto di tutti gli stakeholders con l’obiettivo di permettere una crescita condivisa.

Intervistiamo l’ing. Paolo Segala, CEO di CSPFea e Direttore Innovazione di FEA Engineering, le due Aziende che hanno organizzato questo Forum.

Parte la prima edizione del Forum Ingegneria 4.0

Perché CSPFea ha la necessità di organizzare un evento di questo genere?

Abbiamo chiamato molte aziende top del settore AEC, nel quale operiamo da anni come software vendor, perché lavorando al loro fianco possiamo affinare le nostre sinergie e migliorare continuamente i servizi e le nostre soluzioni software.

Negli ultimi anni abbiamo iniziato delle partnership con nostri clienti come ASDEA e Mosayk, e abbiamo costituito startup innovative come EG4Risk e FEA Engineering. Lavoriamo dei Working Group di buildingSMART (BIM), CBC (Consortium for Blockchain in Construction) e una dozzina di Dipartimenti universitari di Ingegneria Civile.

Tuttavia, abbiamo fatto un passo oltre: i nostri migliori clienti, Engineering e Gestori di Infrastrutture, sono diventati partner perché con loro sviluppiamo progetti pilota innovativi e applichiamo la nostra R&S nell’InfraBIM, nella simulazione numerica, nei processi aziendali, grazie a software avanzati, intelligenza artificiale, blockchain e molto altro. Sentivamo l’esigenza di fare il punto assieme.

Perché è nato questo evento?

Volevamo essere i primi ad imparare dai nostri clienti, per sintonizzarci con loro nella interdisciplinarietà e mettere in condivisione queste lezioni, convinti che il knowledge sharing sia un’importante occasione di crescita per tutti.

Dobbiamo sempre più trasformarci in una media company per affrontare i temi della comunicazione, della formazione e del lavoro a distanza coi nostri partner. Servono expertise, capacità organizzative, dialogo con la stampa e soluzioni digitali.

Abbiamo pensato di organizzare un Forum al posto del nostro annuale User’s Meeting. E il riscontro che ci hanno dato le Aziende è andato al di là delle nostre aspettative.

Che bisogno aveva il panorama dell’ingegneria italiana di un evento del genere?

Da più di un anno non ci incontriamo dal vivo, non ci sono più scambi di opinione, sembra che nella nostra memoria lavorativa manchi totalmente il 2020! I decision makers volevano un evento nel quale confrontarsi.

Le Aziende come la nostra, i nostri clienti e molte Aziende AEC top in Italia condividono la necessità di essere visibili, di lanciare messaggi, di dialogare col mercato, di parlare ai clienti e con i partner. Ci è stato confermato che il Forum Ingegneria 4.0 è capitato al momento giusto.

Cosa volete che l’evento lasci ai partecipanti?

Vi saranno i talkers, che in presenza, nel Campus aeroportuale di Infinite Area, presenteranno le loro relazioni. E vi sarà l’audience di operatori del settore AEC che si collegherà in diretta streaming. Per entrambi i gruppi la conoscenza del settore AEC deve continuamente svilupparsi.

I partecipanti si confrontano e si chiedono: come si sta trasformando il mondo dei servizi AEC? Verso quali direzioni si muove? Come si sta riorganizzando l’intero Comparto? Quali tendenze stanno cogliendo i Piani Industriali delle majors? Ecco, queste sono alcuni highlights che verranno approfonditi durante il Forum.

Perché vorreste che le persone partecipassero a questo evento?

Mi rivolgo a Managers, CEO, Professionisti, Ingegneri e Architetti: partecipando al Forum vi unirete al club alle Aziende AEC che stanno marcando i maggiori fatturati nel settore delle Costruzioni, ascoltando le idee dei protagonisti, CEO, Direttori, Manager, che continuano a ricercare e capire cosa significa innovare nel 2021 e nei prossimi anni nel mondo delle Costruzioni ed Infrastrutture.

E noi di CSPFea siamo al vostro fianco per iniziare assieme progetti di innovazione che passano per il digitale, mettendo assieme tecnologie edge e le skill dei migliori ingegneri e architetti che lavorano nel settore.

Chiunque sia alla ricerca di una comprensione più approfondita dei fattori che stanno rivoluzionando il business nell’AEC, dovrebbe riservare il proprio posto in prima fila al Forum Ingegneria 4.0.

Forum Ingegneria 4.0 è un evento gratuito che si terrà online in live streaming venerdì 16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00, aperto a tutti.