Sostenibilità costruzioni in acciaio. Le infinite prospettive del materiale

Oggi, ogni aspetto della nostra vita è influenzato dal concetto di sostenibilità: la sostenibilità è un elemento essenziale del nostro tempo.

Siamo sempre più consapevoli che il nostro benessere è indissolubilmente legato alla salute del pianeta e adottiamo la sostenibilità come criterio di scelta tra diversi prodotti.

Spesso sosteniamo che nel mondo delle costruzioni serva maggiore innovazione: in verità, un grande cambiamento è già diventato realtà sotto i nostri occhi.

Oggi le opportunità offerte ai progettisti e agli sviluppatori sono molteplici ed innovative, eppure non sempre gli attori del mercato immobiliare sono consapevoli dei reali costi economici e ambientali legati alla costruzione e alla gestione di un’opera e pronti ad adottare nuovi paradigmi.

Un’attività di formazione culturale sull’argomento è indispensabile per sfatare credenze inesatte e far comprendere il reale impatto dell’acciaio e delle tecniche costruttive legate al suo impiego.

Proprio per questo Fondazione Promozione Acciaio ha deciso di realizzare il documento ACCIAIO PROSPETTIVE INFINITE, dedicato ad una nuova cultura di progetto e all’acciaio, risorsa essenziale in una visione economica di tipo circolare.

Ecco di seguito alcune informazioni utili estratte dalla pubblicazione di Fondazione Promozione Acciaio che effettuano una panoramica sulle performance e produzione in Italia e in Europa e sulle caratteristiche dell’acciaio.

Performance e produzione di acciaio in Italia ed Europa

Nella pubblicazione si legge che più del 90% delle acciaierie nazionali è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Con l’80% l’Italia registra il più elevato quantitativo annuo di acciaio riciclato all’interno dell’Unione Europea ed è fra i paesi più efficienti al mondo negli ultimi 10 anni: 20 GJ/t acciaio prodotto (0,468 t olio equivalente/t di acciaio prodotto).

L’industria dell’acciaio italiana ha promosso importanti interventi nell’ottica di implementare e potenziare la siderurgia verde con la riduzione dei prelievi specifici di acqua di oltre il 14% per gli impianti di produzione di acciaio da forno elettrico negli ultimi 9 anni.

Si è avuta larga diffusione dei sistemi di raffreddamento con ricircolo per un reimpiego delle acque fino al 98% ed una riduzione di 1,4 m³ di acqua prelevata per tonnellata di acciaio prodotto negli ultimi 4 anni.

La produzione di rifiuti è stata ridotta di oltre il 25% dal 2010 ad oggi. Inoltre l’impiego della scoria siderurgica nella produzione del cemento e in altre applicazioni consente di risparmiare in Europa quasi 20 milioni di tonnellate di CO 2 all’anno. Le emissioni di CO 2 della siderurgia italiana si sono più che dimezzate dal 1990 ad oggi.

Mentre, le concentrazioni specifiche di polveri totali sospese (PTS) da parte degli impianti produttivi di acciaio a forno elettrico si sono ridotte di oltre 60% negli ultimi 10 anni.

Prefabbricazione, posa e durabilità dell’acciaio

Le carpenterie metalliche solitamente acquistano i prodotti dai centri di distribuzione o dai centri di servizio e, per grandi commesse, anche direttamente dai produttori. L’acciaio è un materiale sicuro perché, in tutte le fasi della filiera, tutti i processi sono regolamentati da specifiche norme tecniche e di prodotto, dalla produzione in acciaieria alle lavorazioni presso i centri di servizio, fino alla prefabbricazione delle strutture nelle officine di carpenteria metallica ed al montaggio in cantiere.

L’assemblaggio in officina (dove sono garantiti controlli, collaudi e standard qualitativi di assoluta affidabilità) riduce inoltre i rischi dovuti a fattori e condizioni ambientali tipici delle costruzioni ad umido.

La facilità di assemblaggio in opera, anche mediante semplice bullonatura, riduce le tempistiche del cantiere e gli impatti generati dalle varie attività: si hanno infatti cantieri più puliti grazie all’anticipata lavorazione in officina e soprattutto più sicuri in virtù della limitata necessità di macchine e mezzi.

I mezzi di sollevamento e posa in opera sono generalmente molto più leggeri e la possibilità di intervenire in aree problematiche dovute a preesistenze, infrastrutture o particolare conformazione del terreno è notevolmente superiore a quella di un cantiere tradizionale.

La leggerezza delle strutture in carpenteria metallica limita il consumo di suolo, necessitando di opere di fondazione più contenute andando a ridurre in modo consistente i volumi di scavo, di calcestruzzo e di reinterro, altri importanti elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione dei costi di costruzione.

Aspetto fondamentale che fa la differenza per quantificare la sostenibilità di un’opera è la sua durabilità, intesa come conservazione nel tempo delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali che la costituiscono.

L’acciaio, tra i materiali da costruzione, è in assoluto il più durevole: grazie alla scelta di un adeguato sistema di protezione è possibile evitare la corrosione dell’acciaio esposto all’aria ed alle intemperie, immerso in acqua o interrato e dunque il degrado di un componente o di un’intera costruzione.

I principali sistemi di protezione dalla corrosione sono la protezione catodica attiva mediante zincatura a caldo e la protezione passiva mediante verniciatura.

Possono essere altresì impiegati acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica, noti anche come acciai autopatinabili.

La vita utile delle strutture in acciaio può tranquillamente superare i 50 anni, in alcuni casi anche il secolo, evitando di ricorrere a ripetuti e costosi cicli di manutenzione, il che evita lo sperpero inutile di risorse economiche e ambientali. La scelta consapevole di questi accorgimenti, già in fase di progettazione, per gli edifici e le infrastrutture, si traduce in sicurezza, riduzione dei costi di manutenzione e di gestione ed uso sostenibile delle risorse naturali.

Con il contributo di Gloria Ronchi

Ufficio Stampa Fondazione Promozione Acciaio

