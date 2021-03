Installazione pavimento radiante. Trovare gli errori con la diagnosi termografica

Analizziamo il caso di un appartamento in edificio condominiale con pavimento radiante.

Il condominio oggetto dell’indagine ha tre piani fuori terra, è caratterizzato da una costruzione di tipo tradizionale (struttura portante a telaio in calcestruzzo armato, tamponamenti a cassetta in laterizio con interposto isolamento termico in EPS), copertura in legno con travi a vista o in laterizio (muretti e tavelloni) e da un rapporto S/V non molto favorevole, a causa soprattutto dell’androne d’ingresso, del vano scale e dei vari pianerottoli completamente aperti e con una configurazione architettonica abbastanza dispersiva.

Vediamo cosa è emerso in seguito all’indagine termografica. Il caso analizzato è tratto dal volume Diagnosi e certificazione energetica di Davide Lanzoni, edito da Maggioli Editore.

Installazione pavimento radiante: l’indagine diagnostica

L’intero edificio è riscaldato da un impianto termico centralizzato composto dalle seguenti parti principali:

centrale termica modulare da esterno centralizzata per l’intero condominio,

dotata di due caldaie a condensazione da 34,8 kW al focolare e due

bollitori per la preparazione dell’acqua calda sanitaria;

calda sanitaria;

linee principali di distribuzione del fluido vettore (acqua) agli appartamenti;

cassette di contabilizzazione posizionate nel vano scale/pianerottolo;

terminali di riscaldamento costituiti da pannelli radianti a pavimento annegati

nel massetto cementizio e radiatori scalda salviette (solo nei servizi

igienici);

termostato ambiente (uno per appartamento).

L’indagine viene commissionata perché, nonostante i consumi energetici relativamente elevati per un edificio realizzato nel 2012, i proprietari faticano a riscaldare gli ambienti.

L’indagine viene effettuata ad inizio febbraio con temperatura esterna di 8°C, UR = 96%, temperatura interna di circa 20°C (secondo i problemi evidenziati) e UR = 55%.

Le immagini termografiche delle figg. 1 e 2 mostrano come la circolazione dell’acqua nel pavimento radiante interessi solo le parti periferiche dei singoli circuiti, e come da tale causa derivi la difficoltà nel riscaldare gli ambienti. Alcune stanze sono di fatto prive di apporto di fluido termovettore (fig.3).

L’indagine termografica esterna ha confermato le notevoli dispersioni per l’assenza di correzioni dei ponti termici (fig.4) e per l’elevato rapporto S/V.

La causa della carente circolazione dell’acqua nel pavimento radiante è risultata essere la non corretta progettazione ed esecuzione della centrale termica centralizzata, che disponeva di 2 generatori ma mancava di un separatore idraulico che evitasse conflitti tra le pompe di circolazione, che tra l’altro erano state montate in modo errato rispetto alle indicazioni del costruttore.

La modifica all’installazione delle pompe e l’inserimento del separatore idraulico ha consentito all’impianto di funzionare correttamente ed ha ripristinato un’uniforme circolazione dell’acqua.

