Dove si trovano le case cantoniere interessate dal bando? Sono tutte immobili di proprietà demaniale e gestiti dall’ANAS, caratterizzati dal tipico colore rosso pompeiano, e si trovano un po’ in tutta Italia. Molti di questi edifici sono attualmente utilizzati come sedi operative o magazzini, mentre tanti altri sono stati abbandonati: per promuoverne la valorizzazione e la riqualificazione, anche nell’ottica del turismo sostenibile, ANAS ha pubblicato un nuovo bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando prevede l’assegnazione di 100 case cantoniere dislocate su tutto il territorio nazionale. Vediamo in dettaglio come presentare domanda, i tempi utili per partecipare e quali sono le case bandite.

>> Calcolo indennizzo Decreto Sostegni.

Quanto va agli autonomi e ai professionisti? Alcuni esempi <<

Case cantoniere, nuovo bando entro il 15 giugno

Tra le idee, una è quella di realizzare nelle case cantoniere, sulla base delle proposte imprenditoriali e in funzione della localizzazione e della consistenza, un’attività ricettiva di qualità e funzioni complementari come ristorazione, bar o punti di ristoro, centri informativi e didattici, stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il bando prevede che nella trasformazione degli immobili, oltre alla conservazione dei manufatti originari e il loro miglior inserimento nel paesaggio sia da un punto di vista ambientale che percettivo, siano utilizzati materiali compatibili con l’ambiente e con l’architettura storica, e colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, garantendo il permanere del colore rosso pompeiano codificato dal MiBACT con il RAL 3001, della targa con l’indicazione della Strada Statale e della chilometrica e dello stemma identificativo di Anas.

>> PNRR e infrastrutture sostenibili. Progetti entro 2026, ma bisogna correre

Case cantoniere, dove saranno gli interventi

Questa è la distribuzione geografica delle case cantoniere interessate dal bando:

– Sardegna, 30 edifici,

– Lombardia, 12,

– Abruzzo 10,

– Toscana e Lazio, entrambe 7,

– Puglia, Emilia Romagna, Calabria e Piemonte, 5 edifici,

– Valle d’Aosta e Sicilia, 3.

Chiudono la lista, Marche, Campania e Veneto con 2 e Liguria ed Umbria con una ciascuna.

>> Qui la lista completa delle case cantoniere interessate dal bando

>>Non perderti nessun aggiornamento sul tema! Ricevi le nostre news

Come partecipare al bando

Citando il sito ANAS: “I soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti ANAS, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 15 giugno 2021.”

Per consultare l’elenco delle 100 case cantoniere interessate dal bando CLICCA QUI.

Ti consigliamo

Interventi locali su edifici esistenti Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore 2019, Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione sul costruito esistente,...



Foto: iStock/edo73