Ormai pronto il bando per l’assunzione di 2800 tecnici nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, parte delle “assunzioni lampo” necessarie ad attuare il Recovery Plan. A precedere l’uscita del bando, il 25 marzo si terrà una conferenza stampa che ne esporrà tutti i dettagli. Vediamo cosa è noto finora, a seguito delle dichiarazioni della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

Gran parte dei fondi previsti dal Recovery Plan (o Next Generation EU, che in totale ammontano a 209 miliardi di euro) verrà infatti utilizzata per innovare e rendere più competitivo il Sud Italia, ed è per questo che i primi bandi per le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni sono rivolti proprio alle regioni meridionali. La procedura per l’assunzione di quasi 3 mila professionisti tecnici prenderà il via ufficialmente il 25 marzo e, pare, si concluderà in massimo 3 mesi. A inizio luglio 2021 dovrebbe quindi già essere nota la graduatoria finale e dovrebbero quindi partire le assunzioni vere e proprie.

Le nuove figure specialistiche saranno destinate alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai Comuni e all’Amministrazione centrale, per dare supporto nell’attuazione delle misure e delle azioni progettuali che partiranno nei prossimi mesi.

I requisiti ancora non sono noti, ma si parla di “giovani laureati con esperienza” e di “profili tecnici”, e sappiamo che ci sarà spazio per ingegneri, architetti e geologi, ma anche per chimici e statistici e probabilmente anche per figure completamente nuove per il settore pubblico come project manager e specialisti in comunicazione digitale.

Non è ancora noto se le selezioni saranno per soli titoli oppure per titoli ed esami, ma sappiamo che il Ministro Brunetta, come parte del suo piano di riforma della Pubblica Amministrazione (ritenuto indispensabile per attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha anticipato l’abbandono del modello classico dei concorsi centralizzati in favore di procedure di selezione digitali e percorsi ad hoc per il reclutamento di profili più qualificati. Attendiamo la conferenza stampa per avere più informazioni.

Immagine: iStock/TommL