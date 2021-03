Pannelli solari, fra risparmio, ecologia, architettura e design

Conoscete il detto “anche l’occhio vuole la sua parte”? Ecco, sicuramente lo avrete sentito pronunciare o letto almeno una volta. Il significato è molto semplice: per quanto la funzionalità e l’utilità delle cose sia fondamentale, anche la parte estetica ha una propria rilevanza, in quanto ciò che è gradevole da un punto di vista visivo, acquista ai nostri occhi e per la nostra mente un valore superiore.

Un altro aspetto che sta assumendo un valore sempre maggiore nella nostra percezione, e ci permettiamo di aggiungere fortunatamente, è l’attenzione all’ecologia: tutto ciò che abbiamo fatto, come genere umano, negli ultimi secoli è sicuramente andato a migliorare, almeno nell’immediato, la qualità della nostra vita.

Sono aumentati i comfort, abbiamo una notevole quantità di opzioni e di possibilità che facilitano i nostri compiti, in tanti ambiti. Purtroppo molto spesso l’evoluzione ha trascurato l’attenzione al nostro ecosistema.

Un occhio all’ecologia e uno alla tasca

In quest’ottica, negli ultimi decenni il dibattito sulla necessità di essere estremamente più attenti alla scelta delle fonti di energia da utilizzare si è fatto sempre più intenso. Per troppo tempo abbiamo sottovalutato questa necessità, agendo spesso in modo scriteriato e sicuramente poco lungimirante.

Tante fonti, infatti, sono inevitabilmente destinate ad esaurirsi, soprattutto da quando il nostro fabbisogno energetico è cresciuto in modo esponenziale. Proprio per questo, si è reso necessario puntare in modo molto più deciso su fonti di energia inesauribili come ad esempio la luce e il calore del Sole, il vento, la pioggia, le maree, sia per quanto riguarda il consumo domestico che per quello aziendale o industriale.

Pannelli solari e architettura

È ormai sempre più frequente vedere installati – sopra i tetti delle case, nei giardini, ma anche a livello aziendale – una serie di pannelli solari in grado di accumulare l’energia della stella che illumina e riscalda il nostro pianeta per trasformarla in energia che possiamo sfruttare per le nostre necessità.

Ma, come dicevamo all’inizio di questo articolo, col tempo si perfezionano le nostre conoscenze e aumenta l’attenzione anche all’estetica: ci sono tantissime aziende, come ad esempio Futura Energie, che sono in grado, con un ottimo rapporto anche economico fra investimento e risultato, di installare strutture di pannelli solari integrate anche da un punto di vista architettonico per creare soluzioni personalizzate che siano al contempo funzionali, economiche e piacevoli alla vista.

Per il tuo futuro scegli di innovare, con l’obiettivo di risparmiare e creare miglioramenti architettonici, il tutto in maniera estremamente green.

iStock.com/Tsvetan Ivanov