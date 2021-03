È online il nuovo sito superbonus110.cngegl.it ideato dalla commissione CNGeGL “Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico” e realizzato con il sostegno del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Il sito si presenta un utile aiuto per i professionisti alle prese con il Superbonus. È infatti al servizio degli iscritti e interamente pensato dalla categoria dei geometri, ma “strizza” l’occhio anche alle famiglie, ai condomìni e ai committenti pubblici e privati.

Di particolare interesse è l’archivio in cui sono collocati tutti i documenti finora pubblicati da ogni fonte ufficiale sul Superbonus 110%. La pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave. Questo criterio consente di trovare sempre il testo richiesto, che per gli atti interpretativi è implementato anche da un’icona colorata, per identificarne più facilmente l’ente pubblico di provenienza, e un link che permette di individuare facilmente il passaggio del testo in cui si trova la parola ricercata.

Vediamo quali altre utili risorse sono disponibili nel nuovo sito dei Geometri.

Superbonus, dai geometri un super sito dedicato

Il portale mette finalmente ordine sulla materia Superbonus proponendo un archivio documentale digitale, che consente finalmente una consultazione agile dei testi ufficiali grazie a una modalità di ricerca basata su più variabili, un reale valore aggiunto di un sistema di catalogazione che, non solo non è stato finora applicato, bensì si rivela idoneo alla fruibilità degli specialisti della filiera edile e utilissimo a ogni altro pubblico interessato: condomìni, famiglie, committenti pubblici e privati.

Lo spazio sarà costantemente aggiornato, confermandosi un valido strumento di consultazione quotidiana per gli operatori del settore.

Normativa di riferimento, FAQ ENEA e chiarimenti Entrate

A ciò che rappresenta dunque la “memoria storica” del Superbonus 110%, o meglio la normativa di riferimento, composta dalle leggi e dai regolamenti collegati agli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, seguono pubblicazioni come le FAQ dell’ENEA, le risposte dell’Agenzia delle Entrate, i chiarimenti del MISE o del MEF, ovvero gli atti interpretativi.

Per ciascun testo presente in archivio è consentito il download e, per ogni documento è indicata la fonte, la data di pubblicazione, la pagina e il paragrafo. Per taluni casi, sono nuovamente messi a disposizione anche gli approfondimenti tematici curati da CNGeGL dal varo di questa misura: i vademecum professionali, le sessioni formative e i webinar, le news a tema sostenibilità.

Segue un’altra sezione dedicata alla ricerca per parola chiave. È qui che si apprezza definitivamente la modalità che rappresenta il principale valore aggiunto dell’insieme: mediante una stringa alfabetica è possibile rintracciare ogni terminologia legata al Superbonus 110% e richiamare così anche la normativa e l’atto interpretativo relativi a quella parola.

Geometri e Superbonus

Il primo a intuire le potenzialità dell’iniziativa è stato il presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, che ha voluto richiamare un importante messaggio lanciato alla categoria in occasione del 45° Congresso nazionale: “una maggiore sensibilità all’ambiente e al territorio da parte dell’opinione pubblica favorirà indiscutibilmente il ruolo del Geometra e, più in generale, dei profili tecnici che sono tradizionalmente chiamati a operare in questo ambìto. A fronte della diffusione della cultura della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dell’economia circolare si determineranno dunque le condizioni ottimali per ogni cittadino e committente pubblico e privato, che avrà costantemente esigenza di un professionista tecnico di riferimento, al quale viene assegnato il compito di essere anche l’artefice di un domani migliore per tutti”.

