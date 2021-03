Ancora un altro quesito sul Bonus facciate. Già negli scorsi giorni abbiamo dedicato ampio spazio all’agevolazione al 90% volta agli interventi di ripristino delle facciate degli edifici dei centri urbani.

La domanda cui risponderà la nostra firma Lisa De Simone (giornalista professionista finanziaria e specializzata sulle manovre di bilancio) è la seguente: l’efficienza energetica è “conditio sine qua non” per ottenere l’agevolazione?

Bonus facciate, l’efficienza energetica è un requisito indispensabile?

La risposta al quesito dipende dalla tipologia di lavoro da effettuare.

In base al comma 220 della legge 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020) che ha introdotto il bonus, infatti: «Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008».

