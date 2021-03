Come risaputo, il Superbonus è già stato prorogato dall’ultima Legge di Bilancio fino al 30 giugno 2022 (e a fine 2022 negli edifici plurifamiliari, a certe condizioni), e a questo fine sono già stati usati molti degli aiuti europei che la Ue deve ancora sbloccare. Per questo la notizia di un’ulteriore proroga al 2023 della maxi agevolazione al 110% lascia esterrefatti: le risorse saranno sufficienti?

Intanto, le bozze del Recovery Plan inviate negli scorsi giorni da Governo (schede tecniche incluse) confermano l’estensione del Superbonus 110% agli interventi completati entro la fine del 2023. Il documento non è definitivo, ma costituisce ben più di una base per tutte le misure allo studio del Parlamento.

>> Recovery Fund: un’opportunità per le opere infrastrutturali del nostro Paese <<

Proroga Superbonus 2023: lo dice il Recovery Plan

Va ricordato che i tempi per avere certezza della misura non sono lunghi, dato che Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) deve essere inviato all’Europa entro il mese di aprile 2021, per una valutazione delle misure e delle azioni intraprese per superare e affrontare le conseguenze economiche e sociali causate dal Covid-19.

>> Su questo: Edilizia, verso lo standard zero Energy

Una specifica: il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si sviluppa in 6 missioni, non è altro che il Recovery Plan italiano.

Per far ripartire l’Europa dopo la pandemia da Coronavirus, infatti, lo scorso luglio l’UE ha approvato il Next generation EU, noto in Italia come Recovery Fund o “Fondo per la ripresa”. È un fondo speciale per finanziare la ripresa economica nel triennio 2021-2023 con titoli di Stato europei (Recovery bond) che serviranno a sostenere progetti di riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme di ogni Paese: i cosiddetti Recovery Plan.

Foto: iStock/denizbayram