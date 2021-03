ANSFISA incontra i gestori: nuove procedure e più tecnici per le infrastrutture

L’ANSFISA, guidata da Fabio Croccolo, è al lavoro con il MIMS (ex MIT) per definire un nuovo quadro procedurale per la sicurezza dell’intera rete viaria.

Ricordiamo che l’ANSFISA è operativa dal 30 novembre 2020 e la sua istituzione è stata sancita con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (poi convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) riguardante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.

Si tratta del celebre DL Genova, attraverso il quale vengono definite le modalità di esercizio, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nello specifico, all’articolo 12 del DL Genova vengono descritte le funzioni dell’ANSFISA, che dal primo gennaio 2019 è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’ ANSF – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

L’ANSFISA ha il compito di promuovere la sicurezza e assicurare la vigilanza sulle infrastrutture in un quadro normativo dove la responsabilità della sicurezza rimane in capo al singolo gestore.

Tra i vertici di ANSFISA e i rappresentanti dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali c’è stato un primo incontro. Obbiettivo prossimo dell’Agenzia è quello di avviare un percorso che, mediante il confronto continuo tra l’istituzione e gli operatori, andrà a definire un nuovo quadro procedurale per la sicurezza della rete viaria ovvero verso strade, autostrade, ponti, viadotti e gallerie.

MIMS e ANSFISA hanno avviato la definizione di protocolli di reciproca collaborazione al fine di partire e strutturare le nuove attività dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Tra i problemi operativi esistenti vi è il numero insufficiente di tecnici (circa 40), che con fatica riesce a garantire l’espletamento di tutte le attività richieste dalla legge.

Dall’incontro è emerso anche che è in corso di definizione un disciplinare e uno schema di certificazione per procedere all’accreditamento di organismi terzi, riconosciuti da ANSFISA, per la certificazione dei processi di gestione della sicurezza da parte dei gestori.

Inoltre sono in via di definizione le linee guida per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle performance delle infrastrutture e dei gestori e la definizione di istruzioni operative per la certificazione del personale tecnico.

Il prossimo passaggio prevede l’istituzione di tavoli tecnici di confronto con gli operatori sul nuovo impianto procedurale con l’intenzione di promuovere e uniformare i Sistemi di gestione della Sicurezza (Sgs) delle infrastrutture stradali nazionali.

Investire nelle infrastrutture: 2,5 miliardi ANAS in Umbria

Durante il webinar “La sostenibilità si fa strada in Umbria-Anas all’ascolto dei territori”, andato in streaming sul portale di Ansa.it/umbria e sul canale YouTube di Anas giovedì 4 marzo 2021, è emerso che gli investimenti attivati da Anas in Umbria, negli ultimi anni, ammontano a 2,5 miliardi di euro, di cui oltre 1,4miliardi per nuove opere e oltre 1 miliardo per la manutenzione, tra lavori realizzati, in corso e di prossimo avvio.

Va specificato che sono sotto la gestione di ANAS Umbria: 808 chilometri di strade di cui 304 a carreggiate separate e 504 a carreggiata unica. Tra queste, rientrano 242 chilometri di strade che Anas ha preso in carico nel 2018 dalla Regione Umbria e dalle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni.

Il risanamento della pavimentazione stradale è stato l’intervento verso il quale è avvenuto il più alto investimento pari a 57 milioni di euro, oltre alla ristrutturazione di ponti e viadotti, la sostituzione di barriere di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria, la sostituzione della segnaletica verticale e l’esecuzione di altre opere complementari.

Il responsabile della Struttura territoriale umbra di Anas, Lamberto Nicola Nibbi, a proposito del risanamento della pavimentazione ha evidenziato “che si tratta di una tipologia di interventi mai eseguita in passato, che prevede la rimozione totale della vecchia pavimentazione e il miglioramento degli strati di fondazione – fino a 66 centimetri di profondità – e il rifacimento di un nuovo piano viabile per lunghi tratti, anche con asfalto drenante…Oltre a migliorare la sicurezza e il comfort di guida, questa tipologia di interventi consentirà una lunga durata dell’asfalto nei prossimi decenni“.

Nibbi ha inoltre preannunciato che 75 milioni di euro saranno impegnati per la manutenzione programmata delle strade umbre nel 2021. Nel 2017 la produzione era stata di 14 milioni di euro, per passare a 39 milioni nel 2018 e a 42 milioni nel 2019.

Foto: iStock.com/GiorgioMorara