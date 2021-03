Proprietario, architetto, progettista e direttore dei lavori. Può asseverare da sé la pratica per il Superbonus? Un dubbio lecito visto il rischio di conflitto di interessi. Ma la risposta è sì, si può fare.

Parola di Entrate. Per essere in regola è sufficiente che sia firmato da un soggetto “terzo” solo l’Attestato di prestazione energetica da predisporre a fine lavori e da inviare al Catasto regionale.

Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la pratica

PROPRIETARIO, PROGETTISTA, ASSEVERATORE

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate nella risposta 122 del 22 febbraio scorso. Il quesito era stato posto da un contribuente, architetto regolarmente iscritto all’Albo, interessato a effettuare interventi ammessi al Superbonus sull’edificio posseduto in comproprietà con la moglie. È possibile in questa situazione, aveva chiesto, effettuare le attività di progettista e direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e asseveratore, senza rischiare di perdere le agevolazioni?

In sostanza non c’è conflitto di interesse se lo stesso proprietario sottoscrivere la progettazione esecutiva e le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori?

No, non c’è problema si può fare. Le norme lo consentono, è stata la risposta delle Entrate.

Terzietà solo per l’APE a fine lavori

Già l’ENEA, peraltro, aveva chiarito che L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale mentre Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’APE, in accordo col medesimo DPR 75/2013.

E di fatti, spiega l’Agenzia, il DM 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, in quanto questi sono finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

Resta inteso. conclude la risposta, che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Foto: iStock/Natee Meepian