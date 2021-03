Spa in casa: un bagno di tendenza per il benessere completo

Avere una spa in casa dove potersi rilassare a fine giornata è un sogno per chiunque, un desiderio che poi in concreto sembra così complesso da realizzare per via degli spazi e della vasta scelta di materiali e finiture non sempre in grado di sposare funzionalità ed estetica in un bagno casalingo da rendere a tutti gli effetti un angolo wellness.

Esistono però alcune soluzioni in grado di rispondere a specifiche esigenze come queste. come quelle proposte dal Gruppo Geromin che grazie alla sinergia tra i tre brand Hafro, Geromin e Sauna Vita®, rende l’ambiente bagno Total Living Bathroom & Wellness: un concetto che si traduce in una gamma di prodotti completa e trasversale che concilia bagno e wellness in un unico ambiente.

In questo nuovo progetto l’eleganza dell’arredo bagno ECLIPSE incontra l’innovazione del sistema ICON di Hafro e il benessere completo di ETHOS C di Sauna Vita®. È così possibile avere una spa in casa che unisce la funzionalità al carattere del Nero e i riflessi metallizzati del Rosa, tonalità di un bagno di tendenza, ricercato nella scelta degli elementi e raffinato nel loro abbinamento.

La bellezza del marmo per l’arredo bagno

Il design lineare di ECLIPSE è vestito e rivestito con la nuova finitura Venezia, una particolare superficie in vetro che impreziosisce il mobile riproducendo le venature del marmo con continuità.

Il Nero Marquinia presenta su sfondo scuro le tipiche venature bianche e marcate del celebre marmo spagnolo da cui prende il nome: dà personalità all’arredo e uno stile deciso e ricercato all’ambiente bagno nel suo insieme.

Si fa presto ad avere una spa in casa con ICON TAPS, un sistema innovativo che gestisce l’acqua facilitando tutte le azioni all’interno della doccia: la manopola termostatica imposta e stabilizza la temperatura dell’acqua, mentre con la semplice pressione di un tasto si possono attivare il doccino, il soffione o la cascata d’acqua.

Una grande libertà di scelta delle funzioni, ma anche un elemento di design dal punto di vista estetico: ICON TAPS è disponibile in Rosa e Nero con la mensola in vetro temperato Nero, mentre per le finiture Acciaio e Cromo la mensola è in vetro temperato Bianco.

Sauna, hammam e idromassaggio come in una vera spa in casa

Lo stile e la funzionalità del bagno sono completati da ETHOS C, per un wellness da vivere comodamente a casa. ETHOS C è un unico modulo, formato da sauna e bagno turco insieme.

La sauna finlandese è in Abachi, un legno resistente agli sbalzi di temperatura e a zero trasmissibilità termica, caratterizzato da un profumo avvolgente e rilassante. L’intera struttura e l’interno dell’ambiente hammam sono invece caratterizzati da un rivestimento in Fenix dalla grande resa estetica e dalle elevate performance.

La spa in casa è completa con sauna e bagno turco ancora più efficaci se vengono abbinati alla cromoterapia che, attraverso i colori caldi, favorisce il buon umore e infonde energia positiva e, con i colori freddi, rilassa corpo e mente.

