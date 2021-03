Superbonus fotovoltaico: le risposte ai dubbi su potenziamento e spese detraibili

Sulla pagina del Governo Italiano dedicata al Superbonus è possibile trovare le risposte ad alcuni quesiti che vanno a chiarire aspetti spesso dubbiosi legati all’applicazione dell’agevolazione al 110%. Nello specifico è possibile trovare chiarimenti su Superbonus e installazione sistemi solari fotovoltaici.

Nello specifico i dubbi posti sul sito governativo, andato online il 19 gennaio 2021, sul tema fotovoltaico, che andremo ad analizzare, riguardano:

il potenziamento di un impianto già incentivato col Conto Energia, dove devono essere ubicati i pannelli e quali sono gli edifici interessati per ottenere la detrazione delle spese sostenute per l’istallazione e quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico.

Le FAQ sul Superbonus 110% riportate sul sito del Governo si vanno ad aggiungere a quelle raccolte da ENEA e dall’Agenzia delle Entrate alla lista di quesiti e relative risposte per chiarire la complessità di casistiche che si stanno prospettando nell’applicazione della super agevolazione.

Vediamo quali sono le risposte alle domande su Superbonus e fotovoltaico.

Superbonus potenziamento impianto fotovoltaico esistente

Tra le FAQ viene posto il caso di un edificio dove è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia.

La domanda è: se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

La risposta è affermativa a patto che vengano rispettate le condizioni e i limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e a condizione che per la quota parte di impianto potenziato non si acceda a qualunque altro beneficio.

Superbonus fotovoltaico: quali sono le spese agevolabili?

Ricordiamo che per il fotovoltaico vale la detrazione del 110%, ma solo se l’impianto è realizzato congiuntamente ai lavori per il cappotto termico dell’edificio o sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore o interventi di messa in sicurezza sismica.

Difatti, come precisato sul sito del Governo, l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Il dubbio a cui si chiede chiarimento è il seguente: si chiede se il Superbonus spetti per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su:

parti comuni di edifici residenziali in condominio,

edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze,

unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,

unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, site all’interno di edifici in condominio,

pensiline di parcheggio aperto in area condominiale?

Nella risposta viene precisato che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Inoltre, l’installazione degli impianti può avvenire sulle loro pertinenze.

Ne consegue che il Superbonus spetta anche se gli impianti vengono installati su un’area pertinenziale dell’edificio condominiale, come ad esempio le pensiline di un parcheggio aperto.

Superbonus impianto fotovoltaico: quale è il limite massimo di potenza?

Tra le FAQ viene anche posto il dubbio su quale sia il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico. Nello specifico la domanda è: nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?

Nella risposta si legge che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.

