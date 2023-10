Concorsi per istruttore tecnico e istruttore direttivo tecnico, cosa studiare e come prepararsi

Professionisti tecnici, avete mai pensato di partecipare a un concorso per diventare istruttore o istruttore direttivo nell’area tecnica degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e comunità isolane)?

Si tratta di concorsi – solitamente aperti a Architetti, Ingegneri e Geometri – che vengono pubblicati sui siti ufficiali degli enti in questione, generalmente nella sezione “Bandi e Avvisi” o “Bandi e Concorsi”, e da qualche tempo sul portale InPA (>> vedi questo articolo).

Questo tipo di concorsi indetti dagli Enti locali è solitamente costituito da due prove selettive, una scritta e una orale (oppure tre prove, di cui due scritte e una orale), per cui è necessaria una preparazione piuttosto consistente. Il volume ll concorso per istruttore e istruttore direttivo nell’area tecnica degli enti locali è una guida chiara per i candidati al ruolo di istruttore e istruttore direttivo nell’area tecnica. Riassume infatti tutti gli argomenti oggetto delle fasi selettive, e l’Appendice, oltre a fornire preziosi esempi di modulistica, rappresenta una vera e propria guida per il superamento delle prove teorico-pratiche.

In alcuni casi per avere accesso alle prove, oltre ad avere la cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea), è necessario essere iscritti all’Ordine. Vediamo cosa è necessario studiare per superare le prove.

Concorso istruttore tecnico, cosa studiare

Ecco una sintesi dei contenuti del volume ll concorso per istruttore e istruttore direttivo nell’area tecnica degli enti locali (Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D per i tecnici degli Enti locali), a cura di Stefano Bertuzzi, con i contributi di C. Brugoni, G. Cottarelli, C. Cusumano, M. Ventura.

Si tratta di tutti gli argomenti che è necessario studiare per superare le prove di selezione di questa tipologia di concorso pubblico. Ovvero:

Ordinamento degli enti locali

Il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione locale

Il diritto amministrativo e la legislazione in materia di privacy

Legislazione urbanistica

Normativa edilizia

L’espropriazione per pubblica utilità

L’affidamento dei contratti pubblici

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Questa settima edizione (di maggio 2022) tiene conto degli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore.

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali Una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D).



Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali.

Questa settima edizione tiene conto degli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore.



Indice degli argomenti:

Ordinamento degli Enti locali: › Titolo V › Evoluzione e natura giuridica › Province › Città metropolitana › Comuni › Giunta › Disposizioni › Funzioni normative e amministrative › Contabilità e bilancio › Controlli

Rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione locale: › Ordinamento degli uffici e del personale › Codice di comportamento › Responsabilità › Normativa Anticorruzione

Diritto amministrativo e Privacy: › Procedimento amministrativo › Diritto di accesso › Autotutela e patologia dell’atto › Privacy

Legislazione urbanistica: › Legislazione urbanistica italiana › Pianificazione urbanistica › Tutela dell’ambiente › Limitazioni e vincoli › Piani attuativi › Nuovi strumenti › PPA

Normativa edilizia: › Tipologie edilizie › Interventi e titoli › Procedure e atti abilitativi › Tutela del paesaggio › Sanzioni › Normativa tecnica

L’espropriazione per pubblica utilità: › Procedure espropriative › Determinazione dell’indennità

Affidamento dei contratti pubblici: › Ambito di applicazione › Scelta del contraente › Procedura ad evidenza pubblica › Selezione delle offerte › Aggiudicazione › Esecuzione › Concessione di servizi e lavori › Contenzioso

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: › Dlgs 81/2008 › Sistema istituzionale › Misure di tutela › Valutazione dei rischi › Servizio di prevenzione e protezione › Gestione delle emergenze › Rappresentanti dei lavoratori › Luoghi di lavoro › Attrezzature › Dispositivi di protezione › Cantieri temporanei e mobili › Tutela dagli agenti fisici



A cura di Stefano Bertuzzi

A cura di Stefano Bertuzzi

Con i contributi di: C. Brugoni, G. Cottarelli, C. Cusumano, M. Ventura

Per esercitarsi è disponibile anche:

– L’articolo Concorsi per istruttore e istruttore direttivo tecnico, argomenti ed esempi di domande

– Il volume:

Quiz per Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali Il volume presenta un’ampia selezione di quesiti a risposta multipla per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per istruttore e istruttore direttivo (Cat. C e D) nell’Area Tecnica.



I test qui presentati affrontano, infatti, le tematiche oggetto delle prove concorsuali, ovvero:

› Ordinamento Enti locali;

› Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. locale;

› Diritto amministrativo;

› Privacy;

› Legislazione urbanistica;

› Normativa edilizia;

› Espropriazione per pubblica utilità;

› Contratti pubblici;

› Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Per ogni quesito, il volume prevede risposte ampiamente commentate (per comprendere le ragioni della soluzione suggerita) e l’indicazione del livello di difficoltà della domanda.



Aggiornato agli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore, questo testo costituisce pertanto un indispensabile strumento di preparazione alle prove concorsuali, scritte e orali.



Nella sezione online collegata al libro, è disponibile un simulatore di quiz per esercitarsi e ripassare gli argomenti.



Stefano Bertuzzi

Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici.

Gianluca Cottarelli

Stefano Bertuzzi

Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici.

Gianluca Cottarelli

Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA.

Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com